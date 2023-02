„Piercings oberhalb der Gürtellinie“: 35-Jähriger eröffnet neues Studio

Von: Michael Koll

Christopher Mettig hat seit zwei Jahren Erfahrung als Piercer und macht sich jetzt mit einem eigenen Studio selbstständig. Seiner Schwägerin Aurela hat er etwa schon ein Nasenpiercing gestochen. © Koll

„Chrissis Piercingbude“ hat Christopher Mettig zum 1. Februar in Altena eröffnet. Der 35-Jährige hat nach eigener Auskunft eine „mehr als zweijährige Erfahrung als Piercer“ und bietet „alle Arten von Piercings oberhalb der Gürtellinie“ an.

Altena – Zugang zu „Chrissis Piercingbude“ an der Bahnhofstraße 33 erhalten Kunden, wenn sie den Gang zwischen der Pizzeria und dem Industrietechnik-Laden bis zum Ende gehen, nach links in den Hinterhof abbiegen und an der Haustür links die mittlere Klingel drücken. Das Studio ist im Gebäude in der zweiten Etage zu finden. Piercer Mettig ist für Terminabsprachen unter Tel. 01 76 / 64 60 64 64 zu erreichen.

Die Öffnungszeiten von „Chrissis Piercingbude“ sind montags bis freitags von 14 bis 18 und samstags von 9 bis 16 Uhr. Mettig verkauft zu diesen Zeiten auch Geschenkgutscheine. Auf seiner Internetseite www.chrissispiercingbude.de kann seine Preisliste eingesehen werden.

Einverständniserklärung für Kinder und Jugendliche

Dort ist auch eine Einverständniserklärung für Kinder und Jugendliche herunterzuladen, die die Eltern vor dem Stechen eines Piercings unterzeichnen müssen. „Es muss aber auch mindestens ein Elternteil mit beim Termin erscheinen und ich kontrolliere dann auch den Personalausweis, dass das wirklich ein Erziehungsberechtigter ist“, betont Mettig.