„Cheerio, Miss Sophie“

Englisches Schülertheater am Burggymnasium:

+ © Hornemann Engagiert trugen die Schüler die Sketche vor. © Hornemann

Altena - Sie hatten nur noch Schuhe an... So hätten die Schüler des Burggymnasiums ihren Sketch „The new shoe shop assistant“ auch überschreiben können. Es gab unzählige Paare zur Auswahl, doch kein einziges zum Kaufen. Denn nicht einmal die Verkäuferin war echt in dem kleinen humorvollen Anspiel bei der „English Night“ in der Zentralen Raumgruppe.