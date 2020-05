Lok Carl bekommt besonderen Schmuck

Altena – Erst Beleuchtung, nun ein Schmuck: Die Silhouette der Lok Carl bekommt immer mehr schmückende Details.

Carls Silhouette, die am Tunnelportal an der Lüdenscheider Straße an die gleichnamige Lok der Kreis Altenaer Eisenbahn (KAE) erinnert, bekommt ein Stück ihrer Identität zurück. Das ist dem Technischen Hilfswerk (THW) zu verdanken.

In den Beständen des THW haben sich zwei Abgüsse der originalen Bronzeplaketten der ehemaligen KAE-Lokomotive gefunden. „Die sind einfach zu schade für die Schublade“, sagt Frank Herbel, Ortsbeauftragter des THW.

Nachguss von 1984

Darum schenkt das THW sie der Stadt. Der Nachguss des Namenschilds wurde 1984 von der Firma Borbet gefertigt, der andere „vor etwa zehn Jahren“, schätzt Herbel.

Was noch fehlt, um dem Nachbau ein wenig mehr Authentizität zu verleihen, wäre schließlich die 13, Carls alte Lokomotivennummer. „Vielleicht findet sich ja ein Sponsor“, hofft Frank Herbel. Wie die Plaketten angebracht werden sollen, ist noch nicht abschließend geklärt.

Richtiger Platz entscheidend

Fest anschrauben sei eine gute Lösung, findet Herbel. Auch, um sie vor Dieben zu schützen, die sich an der neuenBeleuchtung der Silhouette zu schaffen gemacht hatten. In Frage kommt aber auch eine Anbringung der Plakette am Fels der Tunnelwand oder an einer Stele, sagt Herbel.

Entscheiden muss das der städtische Denkmalschutzbeauftragte Jürgen Wagner. 1959 wurden die Personenzüge, die mit Dampfloks bespannt waren, eingestellt und nur noch im Berufsverkehr zur Verstärkung eingesetzt.