Nach verheerender Flutkatastrophe: Canu-Verein nimmt neuen Steg in Betrieb

Von: Thomas Krumm

Teilen

Ablegen am neuen Bootssteg des Altenaer Canu-Vereins auf dem Gelände an der Werdohler Straße: Der Verein veranstaltete jetzt ein Schnupperpaddeln und bedankte sich so bei den vielen Unterstützern. © Krumm

Stilvoll und sportlich hat sich der Altenaer Canu-Verein (ACV) am Samstag bei all jenen bedankt, die die Wiederherstellung des Bootsstegs an der Lenne mit ihren Spenden möglich machten: Im Bootshaus wartete nach einem Schnupperpaddeln Kaffee und Kuchen auf die Gäste.

Altena – Zum Paddeln waren alle Interessierten eingeladen, die diesen Sport in unterschiedlichen Bootsklassen ausprobieren wollten. Zur Verfügung standen unterschiedliche Einerkajaks, Zweierkajaks, geräumige Canadier mit vier Sitzplätzen und Boote, die im Stehen mit einem Stechpaddel gefahren werden.

Der Bootssteg am Vereinsgelände an der Werdohler Straße war beim Hochwasser im Juli 2021 schwer beschädigt worden. Gabionen, Steine in Gitterkäfigen, wurden weggespült. Um den neuen Steg sicher vor den nächsten Hochwassern zu machen, versenkte die Tiefbau-Firma Müller große Beton-Legosteine im Fluss. Auf diesem Fundament baute Vereinsmitglied Hannes Verlande einen neuen hölzernen Bootssteg, der das Ein- und Aussteigen erheblich erleichtert.

Tiefe Spuren hinterließ der Bagger im Zugangsbereich zum Bootssteg. Das Gelände musste neu modelliert und mit frischem Rasen versehen werden. „Inzwischen sind alle Schäden behoben, der Paddelsport kann wieder uneingeschränkt ausgeübt werden“, freut sich der Verein.

Zahlreiche Spender halfen dem Verein bei der Finanzierung der Arbeiten: Vereinsmitglieder, die Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis, die Stadtwerke Altena und die Altenaer Baugesellschaft. Erwähnung verdient besonders auch eine großzügige Spende des RSC Westfalia 1919 Niedermehnen (nordöstlich von Osnabrück): Unter dem Eindruck der Flutschäden spendete der Radsportclub 1500 Euro aus einer Spendenaktion, die ihr vorrangiges Ziel vorzeitig erreicht hatte, für den Bootssteg in Altena. „Mit dem Spenderfest wollte der Verein allen Unterstützern ein herzliches Dankeschön zum Ausdruck bringen“, erklärte Jürgen Spitz im Namen des Vorstands des ACV.

Der Verein freut sich auch weiterhin über Gäste, die den Sport des Paddelns gerne ausprobieren möchten: An jedem ersten Dienstag im Monat gibt es jeweils um 18 Uhr ein After-Work-Paddeln. Boote und weiteres Zubehör stehen im Bootshaus zur Verfügung.

Informationen

Weitere Informationen und aktuelle Termine gibt es auf der Internetseite www.altenaer-canu-verein.de.