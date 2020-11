An Bushaltestelle im MK: Mann entblößt sich vor 19-Jähriger

Schock für eine 19-Jährige: Ein Autofahrer fragt sie nach dem Weg. Als sie ins Auto schaut, ist der Mann unten herum nackt.

Altena – Eine junge Frau (19) stand an der Bushaltestelle Pleuger an der Ihmerter Straße, als das Fahrzeug plötzlich neben ihr hielt. Ein Mann mit Mundschutz fragte nach dem Weg.

„Als sich die junge Frau dem Fahrzeug näherte und hineinschaute, sah sie den Mann mit heruntergelassener Hose in seinem Fahrzeug sitzen“, teilt die Polizei mit. Er manipulierte an seinem entblößten Glied. Da die 19-Jährige sich sofort abwandte, fuhr der Mann in Richtung Altena davon.

Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Mann gesehen?

Die Frau meldete den Vorfall bei der Polizei. Diese sucht nun Zeugen. Der Fahrer etwa 25 bis 35 Jahre, sprach akzentfreies Hochdeutsch, hatte blonde, kürzere Haare und trug eine Schutzmaske sowie ein blaues Hemd.

Er fuhr einen schwarzen älteren Daimler, vermutlich C-Klasse. „Das Fahrzeug hatte kein MK-Kennzeichen“, sagt die Polizei. Sachdienliche Hinweise zu dem Mann und/oder dem Fahrzeug nimmt die Polizei in Altena unter der Rufnummer 02352/91990 entgegen.

