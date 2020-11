Burgmuseum Altena: Die nächste multimediale Präsentation ist fertig

Ausstellung

+ © Sensen/pmk Richard Schirrmann erscheint in der Jugendherberge: Die Museen der Burg Altena werden multimedial aufgewertet. © Sensen/pmk

Auf der Burg Altena tut sich was: Die Dauerausstellung der Museen wird zurzeit digital und multimedial ergänzt. Mit dieser veränderten Ansprache sollen jüngere Besucher weiterhin für die Geschichte der Region interessiert werden. In den Museen des Märkischen Kreises auf der Burg werden an verschiedenen Stellen multimediale Projektionen nach der Methode „Pepper’s Ghost“ zum Einsatz kommen.