Burghards-Gastro-Coupons: Rabatte für Besucher des Erlebnisaufzugs

Bindung an die Innenstadt

+ © Bonnekoh Gastronomen und Aufzugsteam kooperien - heraus kam ein neuer Coupon für Aufzugsgäste. © Bonnekoh

Altena - Mit Burghards-Gastro-Coupons bieten zwölf Wirte von Cafés, Restaurants und Bars Besuchern des Erlebnisaufzugs Rabatte an. Was es mit der Aktion, die am 1. Mai startet, auf sich hat, haben wir hier zusammengefasst: