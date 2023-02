Burggymasium ehrt drei wahre Lebensretter

Von: Volker Heyn

Hakan Topal aus der Q1, Sultan Irbik aus der Q2 und Denizhan Okullu aus der 9b wurden von der stellvertretenden Schulleiterin Nadja Godefroid für außerordentliche Zivilcourage mit einem Gutschein geehrt: Die drei hatten einem verunglückten Mann vor der Schule das Leben gerettet. © HEYN

In jedem Schulhalbjahr ehrt das Burggymnasium Altena die besten Schülerinnen und Schüler. In einer Kategorie gibt es eine Ehrung für die Leistungsstärksten, in einer anderen wird außergewöhnliches soziales Engagement gewürdigt – dass dieses Mal sogar drei wahrhaftige Lebensretter dabei waren, hat es noch nie gegeben.

Altena – Denizhan Okullu aus der 9b, Hakan Topal aus der Q1 und Sultan Irbik aus der Q2 hatten vor einigen Wochen auf dem Parkdeck unterhalb der Schule tatsächlich einem Mann das Leben gerettet. Die stellvertretende Schulleiterin Nadja Godefroid übergab den drei jungen Leuten einen Sonderpreis für Zivilcourage. Sie erinnerte sich, wie Hakan „voll unter Strom“ ins Sekretariat gelaufen sei, um Hilfe zu holen.

Auf dem Parkdeck war ein Mann aus der Ukraine bewusstlos zusammengebrochen, Hakan, Sultan und Denizhan hatten spontan Hilfe geleistet. Sie hätten ihre Angst, etwas falsch zu machen, überwunden: „Ihr habt mutig eingegriffen und tatsächlich ein Leben gerettet.“ Die Rettungssanitäter und der Notarzt hätten das später bestätigt. Der Mann wäre an seiner Zunge erstickt, wenn die drei nicht geholfen hätten. „Der Mann wäre sonst gestorben“, zitierte Godefroid den Notarzt. Zudem musste noch eine ukrainischer Übersetzer gefunden werden, das war am BGA kein Problem.

Godefroid lobte die drei bescheidenen jungen Leute: „Ihr geht ganz offen auf Menschen zu, ihr habt wahnsinnig viel Engagement gezeigt. Ihr habt Mut, Herz und Liebe eingesetzt. Ihr seid Vorbilder für uns alle!“

Schulleiter Dennis Knebel verteilte Urkunden und Gutscheine an die Leistungsbesten aller Jahrgangsstufen. © HEYN

Den Reigen der Ehrungen hatte Schulleiter Dennis Knebel im großen Musikraum eröffnet. Er betonte, dass besondere schulische und unterrichtliche, aber auch soziale und gesamtgesellschaftliche Leistungen ausgezeichnet würden. Gerade in diesen Zeiten seien die Menschen ja eher geneigt, negative Aspekte in den Vordergrund zu stellen. Die Feierstunde mit Bestenehrung am BGA solle auf Positives hinweisen. Es sei nichts Falsches daran, sich über eigene gute Leistungen zu freuen und dazu von anderen eine Anerkennung zu erhalten. Knebel: „Ihr seht, dass sich Anstrengung lohnt. Ihr habt das BGA und die Welt ein klein wenig besser gemacht!“ Alle Ausgezeichneten bekamen einen 30-Euro-Gutschein für die örtliche Buchhandlung. Zu Beginn der Feierstunde gab es ein musikalisches Entrée von Melanie Czarny und Laura Meulenberg am Flügel.

Das ukrainische Anti-Kriegs-Lied bewegte alle. © HEYN

Nach der Ehrung der Leistungsbesten wurde es für einen Moment sehr ernst. Die musikalische Überleitung kam von zwei ukrainischen Mädchen aus der 8b und den Sprachförderklassen, Rufina Fedianovych und Sofiia Koshara, am Flügel und mit Gesang. Sie trugen ein altes ukrainisches Volkslied vor, übersetzt „Nicht Dein Krieg.“

Neben den drei Lebensrettern wurden auch Schülerinnen und Schüler für ihren besonderen Einsatz in der Freizeit für die Sanitäts-AG und für die Unterstützung bei der Einrichtung von I-Pads ausgezeichnet. Nadja Godefroid fand die passenden Worte für die Ehrungen.

Der Abschluss war fröhlich und positiv: Die Bläserklasse der Jahrgangsstufe 6 bot mitsamt ihrem sehr coolen Bandleader die Europa-Hymne „Freude schöner Götterfunken“.

Die Leistungspreise gingen an: Julia Richter (5a), Ben Kranz (5a), Mats Chiarelli (5b), Azra Demir (5b), Enja Spitzbarth (5c), Nico-Leon Blank (6a), Julian Jöres (6b), Lynn Waschke (6c), Merit Lötters (7a), Sinem Güngör (7b), Nele Stahl (7c), Bianka Görög (7d), Mia Hoppe (8b), Clara Reckschmidt (8c), Melanie Czarny (9a), Paul Jürgens (9b), Lena Drews (9c), Laura Meulenberg (9d), Jannik Heimowski (EF), Georg von Löbbecke-von-Campe (Q1), Madita Hartig (Q2).

Ehrung für besondere schulische Leistungen in den Sprachförderklassen: Viesna Horlenkova (SFÖ C), Kateryna Methser (SFÖ D) und Arkadii Slobodian (SFÖ D).

Ehrung für außerordentliches Engagement in der Sanitäts-AG: Jannis Freissler (6c), Sina Machelett (6c), Martha Rönnecke (6c).

Sonderpreis für Zivilcourage: Hakan Topal (Q1), Sultan Irbik (Q2) und Denizhan Okullu (9b).

Ehrung für die Unterstützung der Methodentage: Christopher Ritz (9c), Laura Meulenberg (9d).