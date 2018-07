Burgfreunde verliebt in Evingsen

Altena - Häufig begrüßen die Freunde der Burg Gäste bei sich im Rittersaal der Feste, doch am Mittwoch brachen sie selbst in Richtung Evingsen auf, wo Friedrich-Wilhelm Klinke die 35 Teilnehmer auf der Drahtrollenroute in Empfang nahm.

In den Entwicklungsprozess dieses riesigen Freiluftmuseums waren die Freunde der Burg durchaus eingebunden: Stephan Sensen als Museumsleiter und Projektbegleiter der Initiative „WasserEisenLand“ war ein ständiger Wegbegleiter des Heimatvereins Evingsen. Sogar ein Gast aus Runkel an der Lahn hatte sich am Mittwoch auf den Weg nach Evingsen gemacht, um sich die vollständig erhaltenen Drahtrollen auf Evingser Ortsgebiet anzusehen.

Der Hurk

Der Hurk ist als bestens erhaltene Fabrikationsstätte geblieben. „In den mussten wir uns rein flüchten, weil wir von einem Platzregen überrascht worden waren“, schilderte Routen-Führer Klinke. Trotzdem bekamen die Teilnehmer nicht genug vom kostbaren Gut Wasser und erfreuten sich an einem köstlichen Schluck kühler Springerquelle, der direkt im Wassergewinnungshaus abgezapft wurde.

Wasser

„Die Wucht dieses Wassers ist schon sehr beeindruckend und ein Besuch in dieser Trinkwasseranlage verdeutlicht die Bedeutung der Quelle für die gesamte Industrie im Springertal schon sehr“, so Klinke. Das durch unzählige Felsen bereits bestens gefilterte Wasser speiste einst die Räder aller Drahtrollen und lieferte so die nötige Energie. Hans Ludwig Knau ließ es sich nicht nehmen, eine kleine Exkursion in die Geschichte der Ziehsteinherstellung zu unternehmen: Sie war von der Drahtproduktion gänzlich unabhängig und war stets Bestandteil der Schmiedeindustrie, die von der Drahtproduktion recht strikt getrennt war.

Gäste aus Altena

Übrigens hatten einige der Gäste aus Altena auch nach der Einkehr in der Gaststätte „Hugo inne Schledde“ noch nicht genug von Evingsen und ließen sich vom Heimatvereinsvorsitzenden noch durch den alten Ortskern führen.