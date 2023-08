Burgaufzug steht seit Samstag wieder still

Techniker ist bestellt

+ © Hornemann Der Bildschirm am Erlebnisaufzug macht auf den Defekt aufmerksam. © Hornemann

Zur genauen Ursache ist nichts bekannt, aber der Erlebnisaufzug Burg Altena ist wieder außer Betrieb seit Samstag. Für Donnerstag, 1. September, ist ein Techniker bestellt. Das Team hofft, dass die Fahrgäste bald wieder auf- und abwärts unterwegs sein können zwischen Burg und Lenne.

Altena – Eine solche Häufung von Ausfällen ist man in Altena nicht gewohnt. Der Wurm drin ist seit Samstag, 24. Juni: Da blieb eine Besuchergruppe in der Kabine stecken und wurde rasch von der Feuerwehr wieder befreit. Die Ursache dieser absolut untypischen Störanfälligkeit konnte Anfang Juli in einer defekten Platine ausfindig gemacht werden. Diese musste zur Reparatur nach England gebracht werden, weil diese Ersatzteile gar nicht mehr hergestellt werden. Anke Borscheid, Projektleiterin Burgaufzug, war schon frohen Mutes, als die nächste Hiobsbotschaft eintraf: Die reparierte Platine war auf dem Rücktransport beschädigt worden.

Mit der Eröffnung der gelungenen Fotoausstellung „Allzu nah“ im Foyer kam die gute Nachricht: Der Aufzug funktionierte wieder – dank einer umprogrammierten Platine. Jenes Glück hielt vom 8. bis 26. August an.

Besucher können nur das „Notprogramm“ nutzen

Seit Samstag können Besucher wieder das „Notprogramm“ nutzen: Der Stollen kann zum halben Preis besichtigt werden. Die Fotoausstellung „Allzu nah“ mit Impressionen aus dem Altena der 50er Jahre kann generell kostenlos besichtigt werden. Sie ist noch bis Sonntag. 3. September zu sehen. Konzipiert worden war sie für das Zeitreise-Fest „Anno Tuck“.