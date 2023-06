Technischer Defekt: Aufzug der Burg Altena bleibt stecken

Von: Christos Christogeros, Dirk Grein

Der Aufzug zur Burg Altena blieb am Samstag stecken. Die vier Insassen konnten unbeschadet befreit werden. © Stephan Sensen/ Märkischer Kreis

Schreckminuten am Erlebnisaufzug zur Burg Altena im Märkischen Kreis: Aufgrund eines technischen Defekts blieb der Burgaufzug stecken, die Feuerwehr rückte zur Rettung von vier Fahrgästen aus.

Altena - Rund 90 Meter in die Höhe geht es mit dem Burgaufzug, der gerne auch als Erlebnisaufzug bezeichnet wird. Ein besonderes - sicher nicht angenehmes - Erlebnis ereignete sich dort am Samstagnachmittag. Als der Aufzug während der Fahrt hinauf zur Burg stecken blieb, mussten die Insassen auf Rettung durch die Feuerwehr warten.

Gegen 15.52 Uhr ging es nicht mehr weiter, drückte einer der Insassen den Alarmknopf, was zur Alarmierung der Feuerwache führte. Diese rückte mit einem HLF (Hilfeleistungslöschfahrzeug) zur Talstation in der Stadt und - aufgrund der engen Zuwegung - mit einem Quad zur Burg aus.

Über ein Servicesystem konnte die Sprechverbindung ins Innere des Aufzuges hergestellt werden. Die Fahrgäste reagierten nach Auskunft der Feuerwehr gelassen und waren unverletzt.

Über eine Notsteuerung wurde die Kabine nach oben in den Burghof gesteuert; dies geschah in einem wesentlich langsameren Tempo als im Normalbetrieb. Nach rund einer Stunde Ausharrens konnten die Personen den Aufzug unversehrt und erleichtert wieder verlassen.

Technischer Defekt wohl eine Folge des Unwetters

Wie dpa berichtet, führt der Aufzug durch einen Bergstollen von der Stadt Altena zur höher gelegenen Burg Altena. Als Ursache für das Steckenbleiben wird ein technischer Defekt genannt. Vermutlich war bei dem Unwetter am vorigen Donnerstag Wasser in den Schacht eingedrungen und hatte die technischen Anlagen beeinträchtigt. Der Aufzug wurde am Samstag umgehend von einem herbeigerufenen Techniker außer Betrieb genommen; wann dieser wieder Fahrgäste zur Burg befördern kann, steht noch nicht fest.

Der technische Defekt am Burgaufzug Altena soll seine Ursache im Unwetter von Donnerstag haben. © Keim, Thomas

Der Burgaufzug in Altena ist im Jahr 2014 eingeweiht worden; als störungsanfällig gilt er nicht. Zuletzt stand der Erlebnisaufzug im Jahr 2022 für einige Zeit still.