Burg Holtzbrinck wird umgestaltet

Altena - Stühle, Tische und ein alter Brunnen – es gab am Donnerstagabend viel zu schauen für die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung. Der beschäftigte sich nämlich auch mit dem Umbau der Burg Holtzbrinck und musste dabei auch eine betrübliche Mitteilung zur Kenntnis nehmen: „Wir liegen deutlich hinter dem Zeitplan“, gestand die zuständige Architektin Michaela Wortmann ein.

Eigentlich sollte der erste Bauabschnitt – die neue Toilettenanlage und die Künstlergarderobe – schon Ostern fertig sein. Stand jetzt: Es fehlen noch Türen und Waschbecken, die Bodenfliesen sind auch noch nicht verfugt.

Gute Konjunktur

Grund für die Verzögerung sei zum einen die gute Konjunktur auf dem Bau, sagte Wortmann. Die Türen zum Beispiel habe man zweimal ausschreiben müssen, bis wenigstens ein Gebot eingegangen sei, sagte die Fachfrau. Problem Nummer zwei: Die Bürgerburg ist bekanntlich schon etwas älter – vor Überraschungen ist man deshalb nicht sicher. Die sind manchmal auch erfreulich. So wurde ein alter Brunnen, von dessen Existenz man bisher nur ahnte, nach dem Tipp eines Altenaers tatsächlich wiedergefunden. Das hatte dann allerdings auch zur Folge, das Fachleute für Bodendenkmäler anrücken mussten, um den Fund zu begutachten. Sehen wird man davon übrigens nichts:

+ Helmar Roder bei der Stuhlprobe im Georg-von-Holtzbrinck-Saal: Diese Modelle stehen für den großen Saal zur Auswahl. 200 Stück werden benötigt. © Bender

Der Brunnen befindet sich in einem Raum, der als Abstellkammer genutzt werden wird. Er wird mit einer Platte verschlossen. Böse Überraschungen brachte die Statik mit sich: An zwei Stellen war das Bauwerk alles andere als standfest, was vorher nicht absehbar war. Relativ aufwendige Maßnahmen zur Stabilisierung waren erforderlich. Welche Auswirkungen das alles auf die Baukosten hat, wurde übrigens in der Sitzung des zuständigen Fachausschusses nicht thematisiert.

Hinter die Kulissen geblickt

Die Ausschussmitglieder blickten auch hinter die Kulissen und konnten auf dem Dachboden feststellen, dass weite Teile der Haustechnik schon erneuert sind. Als nächstes steht der Umbau jenes Seitenflügels an, in dem die Sanitäranlagen bisher noch untergebracht sind – dort entsteht ein Bereich für Catering und zur Präsentation von Speisen. Nebenan, im heutigen Foyer, ist demnächst die Tenne, in die man (wie in den Rest der Bürgerburg auch) barrierefrei durch den Garteneingang gelangen wird.

Aufzug eingebaut

In den ersten Stock geht es per Aufzug. Auch über die Möblierung haben sich Bauverwaltung und Architektin bereits Gedanken gemacht. In der Tenne geht es mit „Frankfurter Stühlen“ und Tischen in Holzoptik eher rustikal zu, für den ersten Stock steht etwas eleganteres Mobiliar zur Auswahl.