Moderne Büffetküche mit neuem Außenzugang

+ © Hornemann Architekt Linus Wortmann erläuterte anhand der Baupläne und der Fotografien die einzelnen Bauabschnitte. © Hornemann

Altena - Als es in Richtung Dachboden geht, da hat die Burg Holtzbrinck durchaus etwas Märchenhaftes an sich. Die alten Schrägbalken, die winzigen Fenster und die Spinnennetze im Giebel könnten wahrhaftig Schauplatz von Dornröschen gewesen sein, finden vor allem die Teilnehmerinnen der Baustellenführung. Tatsächlich sind hier Räume für Abluft, Heizung und auch ein wenig Stellfläche geschaffen worden, erklärte Stadtplaner Roland Balkenhol am Samstag.