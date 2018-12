Burg Altena gehört zu den zehn schönsten Festen im ganzen Land

Altena - Thomas Zimmermann ist Altenaer. Zurzeit wohnt er in Berlin. Und er hat einen Cousin, der sich immer mal wieder mit Publikationen oder Sendungen von CNN befasst. Jetzt fiel ihm etwas Besonderes ins Auge. CNN hat die Burg Altena in einer in Schweden veröffentlichten Publikation unter die „zehn schönsten Burgen Deutschland“ gewählt.

Damit steht die Feste auf dem Klusenberg in einer Reihe mit Burgen, Schlössern und Herrenhäusern wie etwa Neuschwanstein, Schloss Heidelberg oder die Wartburg in Thüringen. Die Autoren bezeichnen „Altena Castle“, also die Burg, als „etwa 40 Milen nordöstlich von Köln gelegen“. Im Besonderen heben sie dabei auf die Geschichte als erste Jugendherberge der Welt ab. Viele Burgen glichen heute 5-Sterne-Luxus Hotels heißt es in einer Bildbeschreibung. Da hebe sich Altena besonders ab.

Erinnerung an Richard Schirrmann

Es wird an Richard Schirrmann erinnert, der anno 1912 in der renovierten Burganlage das „1. youth hostel“ - also die 1. Jugendherberge der Welt, eröffnete. Auch dass der Lehrer nach dem Ende des ersten Weltkrieges anno 1919 wesentlichen Anteil an der weltweit entstehenden Jugendherbergs-Bewegung hatte, wird dargestellt. Besonders hervorgehoben wird, dass es seine Idee war, die erdumspannend junge Leute zusammen brachte und damit die Chancen minieren half, dass sie noch einmal im Krieg die Waffen gegeneinander richteten.

Besonderer Ort mit Flair

Heute sei „Altena Castle“ eine bleibende Erinnerung an Richard Schirrmanns Traum. Davon lege weiterhin das mit viel Herzblut gestaltete historische Jugendherbergs-Museum ein beredtes Zeugnis in einer 800 Jahre alten Anlage ab.

https://edition.cnn.com/travel/article/germany-best-castles/index.html