Es zählen jede starke Hand und jede geschenkte Stunde

+ Fördervereinsvorsitzende Britta Hölper dankte allen Wegbegleitern für jede geschenkte Stunde und jeden gespendeten Euro.

Altena - „Ihr sorgt nicht für die Bonbons oben drauf, sondern dafür, dass der Laden überhaupt läuft!“ Diese Worte richtete Pfarrer Uwe Krause nicht nur an die Mitglieder des Kindergartenfördervereins Dahle, sondern auch an alle Unterstützer. Ohne sie müssten die Dahler auf ihre gewohnte gute pädagogische Einrichtung in kirchlicher Trägerschaft verzichten.