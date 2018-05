Bunter Kranz in luftiger Höhe

Altena - Er hat einige Wochen gefehlt im Dorfbild, doch pünktlich zum ersten Mai stand der Maibaum wieder in Dahle. Mit vereinten Kräften packte die Dorfgemeinschaft am Montag an, um den massiven Stamm, den bunten Kranz und die Zunftschilder wieder zu installieren.

Insbesondere der CVJM Dahle hatte sich sehr in die Wiederaufbereitung des Stamms eingebracht und ihn stundenlang auf dem Werkgelände von Möhling bearbeitet. Doch nur allein mit Muskelkraft wäre es ein unmögliches Unterfangen gewesen, den Baum wieder in seine Verankerung zu hieven. Deshalb leisteten ein Kran und die Drehleiter der Feuerwehr Hilfestellung. Am Ende des Tages waren Maikranz und Zunftschilder wieder an ihrem Platz. Still und leise sollte der April nicht ausklingen, weshalb rund um das Aufstellen ein kleines Dorffest veranstaltet wurde.

+ Die Zunftschilder sind wieder montiert. © Hornemann

Das Torten-Team vom Förderverein Pinsk hatte außer der Reihe das Dorfcafé eröffnet und natürlich reichlich Stachelbeer-Baiser mitgebracht - die absolute Lieblingstorte der Dahler. Für Kaltgetränke war am Bierwagen in der Dorfmitte gesorgt und das Team vom Dahler Dorfmarkt warf den Grill an. Abends spielte ein DJ, damit die Gäste sich noch lange wohlfühlen konnten. Den großen Tanz in den Mai hatten die Schützen bereits vor zwei Wochen veranstaltet, weshalb diesmal im kleinen Rahmen in den Wonnemonat hineingefeiert wurde. Schon am Nachmittag hatten sich die ersten Schaulustigen versammelt, um im für den Durchgangsverkehr gesperrten Ortskern

das Maibaumfest zu verfolgen.

