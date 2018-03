Er ist da: Bundespräsident Steinmeier startet Besuchsprogramm

[Update] Altena - Er ist da: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist in Altena eingetroffen. Begleitet wird er von seiner Frau Elke Büdenbender und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist in Altena angekommen. Empfangen wurde er am Nachmittag an der Lenneuferstraße von Bürgermeister Andreas Hollstein, vielen Medienvertretern - und Regen.

Das offizielle Besuchsprogramm begann am Burgaufzug. Dort sagte Steinmeier, dass er auch wegen der Vorkommnisse vom November nach Altena kommen wollte. Damals wurde Hollstein Opfer eines Mannes, der ihn in einer Dönerbude mit dem Messer attackiert hatte.

Steinmeier wird sich in der Burg Holtzbrinck in das Goldene Buch der Stadt eintragen und sich anschließend mit einer Flüchtlingsfamilie und so genannten Kümmerern treffen - Bürger, die sich um Belange von Flüchtlingen kümmern.

+ Sicherheit geht vor: Auch ein Spürhund kam zum Einsatz. © Nougrigat

Viele Sicherheitskräfte sind in die Burgstadt beordert worden. Schon jetzt warten in der Sauerlandhalle mehr als 200 Polizisten auf den Beginn ihres Einsatzes. Die Innenstadt ist aus Sicherheitsgründen für den Autoverkehr gesperrt.

Viele Menschen warten aktuell nicht an der Lenneuferstraße. Das Wetter ist regnerisch und ungemütlich.

+ Mehr als 200 Polizisten vor dem Beginn des Einsatzes. © Hornemann

"Wegen des Staatsbesuchs bleibt unser Geschäft am Dienstag geschlossen!“ – Mitteilungen wie diese fanden sich bereits am Montag an einigen Geschäften der zentralen Innenstadt. Lesen Sie hier, wie sich Altena für das Staatsoberhaupt herauspgeputzt hat.

Altena ist für Steinmeier und seine Gattin Elke Büdenbender die dritte von vier Stationen am Dienstag. Am Morgen war er in den Problembezirken Duisburg-Marxloh und Dortmund-Nordstadt. Das zweitägige Besuchsprogramms in NRW soll am Abend mit einem Bürgerempfang in Arnsberg enden.

