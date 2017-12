Bundespräsident besucht die Stadt

Wird der Bundespräsident seinen in 2017 abgesagten Besuch in der Burgstadt nachholen?

Davon geht man im Rathaus fest aus. Der Bundespräsident wollte im November im Rahmen seines „Antrittsbesuches“ in NRW unter anderem auch nach Altena kommen, um sich hier über die Integration von Flüchtlingen zu informieren. Wegen der Probleme mit der Regierungsbildung wurde dieser Besuch im November 2017 lediglich aufgeschoben. Im Rathaus geht man davon aus, dass Steinmeier 2018 auf jeden Fall nach Altena kommt – womöglich schon im ersten Quartal.

Ist mit weiterem prominenten Besuch zu rechnen?

Auch die NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung hat sich angesagt. Ina Scharrenbach will zur Eröffnung des „Café Freiheit“ in die Burgstadt kommen. Das ist die Begegnungsstätte, die im ehemaligen Restaurant Mythos geschaffen wurde.

Welche Termine sollten sich feierfreudige Altenaer jetzt schon notieren?

+ Die Stadt Altena freut sich auf Bundespräsident Dr. Frank Walter Steinmeier und seine Ehfrau Elke Büdenbender. © Henning Kaiser / dpa

Das Schützenfest in Altena findet vom 31. Mai bis zum 3. Juni statt. In Dahle lädt der Schützenverein bei der Fußball-WM zum Public Viewing ein (ab 14. Juni). Außerdem feiert das Dorf am 30. Juni und 1. Juli sein 775-jähriges Bestehen. Das Evingser Schützenfest beginnt am 20. Juli. Der Mittelaltermarkt ist wie immer am ersten Wochenende im August, also vom 3. bis zum 5. August.