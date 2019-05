Einbrecher wollen Büro durchsuchen - doch sie scheitern

Die Einbrecher scheiterten an Fenstern und Türen.

Altena - Dumm gelaufen: Einbrecher hatten ein Bürogebäude an der Kämpenstraße ins Visier genommen. Doch ihr Diebstahlversuch misslang gewaltig.

Einbrecher waren in der Nacht von Dienstag zum Mittwoch in Altena auf Beutezug. Ins Visier hatten sie ein Bürogebäude an der Kämpenstraße genommen.

Wie die Polizei mitteilt, versuchten die Täter sich Zugang über Fenster und Türen zu verschaffen. Doch sie scheiterten. Die beiden Türen und Fenster hielten stand. Sie wurden beschädigt. Die Einbrecher flüchteten ohne Beute.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Altena unter 02352/91990 entgegen.