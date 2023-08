SDA will jetzt doch Umspannwerk: Bürger haben klare Meinung

Thema im Rat

+ © Archiv Anfang Juni waren die Pläne für den Bau eines Umspannwerks auf Rosmart in einer Bürgerversammlung vorgestellt worden und stießen auf breite Ablehnung. © Archiv

Eine hohe Bürgerbeteiligung ist in der Ratssitzung am Montag, 21. August, 17 Uhr (Rathaus, großer Sitzungssaal), zu erwarten. Nachdem sich Dieter Herberg gemeinsam mit anderen Rosmarter Bürgern bereits in einem Leserbrief gegen den SDA-Antrag positioniert hat, wird er am Montag auch im öffentlichen Teil der Sitzung zugegen sein. „Wir können 30 Leute werden. Das Interesse ist groß. Zur Bürgerversammlung waren auch 150 Leute gekommen.“

Altena – Der überraschende Antrag der Sozialen und Demokratischen Alternative Altena (SDA) sorgt für Unruhe: Nachdem die Mitglieder sich im November im Rat gegen den Bau einer Umspannanlage auf Rosmart am Rande des Gewerbeparks ausgesprochen hatten, ist es nun zu einer Kehrtwende gekommen. Die SDA sieht nun Vorteile für die ganze Stadt und empfiehlt dem Rat, dem Projekt von Amprion und Enervie den Weg frei zu machen.

Seit Vorstellung der Pläne durch Amprion und Enervie hatte sich die Mehrheit der Ratsmitglieder dazu entschlossen, den Bürgern im Stadtteil nicht noch eine weitere Industriebaustelle zumuten zu wollen. Auch die Ausgleichsflächenfrage hätte wieder zu zusätzlichen Belastungen geführt.

Die Unternehmen benötigen einen Ort, an dem Strom aus dem 380-Kilovolt-Netz von Amprion an das 110-Kilovolt-Netz der Enervie übergeben werden kann. Die Dimensionen für so eine Anlage sind enorm: 500 Meter lang und 80 Meter breit ist die auserkorene Fläche zwischen der Zufahrt zum Hof Bredde und dem Feuerwehrgerätehaus Rosmart, die Amprion und Enervie gerne bebaut hätten. Abgelehnt wurde das Vorhaben seitens des Rats vor allem mit Rücksicht auf Bürgerbelange. Die sehen Anwohner wie Dieter Herberg verletzt im Falle eines Entscheids pro Umspannwerk. Er und seine Mitunterzeichner des Leserbriefs sehen zu geringe Abstände zur Wohnbebauung, Landschaftsverschandelung, Belastungen durch Umgehungsverkehr, Verlust von Wohnqualität und Immobilienwerten.

Interessante Themen im Rat gibt es aber auch über den SDA-Antrag hinaus: Zu hören gibt es einen Sachstandsbericht zur Brücke auf der B236 (Höhe Am Halse). Vorgestellt werden die Wiederaufbaupläne für die kommunale öffentliche Infrastruktur nach der Starkregenkatastrophe im Juli 2021. Auch einen Blick auf die aktuelle Finanzsituation können Bürger werfen. Themen sind der Spielplatz Zögerplatz und weitere Spielmöglichkeiten in der Innenstadt.

Der Rat beschäftigt sich darüber hinaus mit einem Thema, das aktuell auch Altenas Schüler sehr beschäftigt: Während sie Eigeninitiative ergreifen und einen Sponsorenlauf für die Wiederinstandsetzung der Sportstättenmängel starten, überlegen die Ratsmitglieder, sich um das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zu bemühen: Mit Mitteln aus dem Bundesprogramm können umfassende bauliche Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt werden. In Altena wird der energetische und barrierefreie Umbau der Sauerlandhalle thematisiert. Alle Themen werden im öffentlichen Teil besprochen.