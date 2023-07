Starkregengefahrenkonzept MK setzt auf viel Eigenverantwortung

Von: Ina Hornemann

Gaben mit dem roten Knopf das Startsignal für die Starkregengefahrenkarte: Klimaschutzbeauftragte Petra Schaller, Landrat Marco Voge, der stellvertretende Kreisbrandmeister Karsten Runte, Kreisdirektorin Barbara Dienstel-Kümper und Kreisbrandmeister Michael Kling (von links). © Hornemann

Kreisbrandmeister Michael Kling rechnet fest damit, in den nächsten Monaten jede Menge aktuelle Daten zu Starkregenereignissen in der Region sammeln zu können. „Wir hatten alleine in diesem Jahr zwei und es werden noch einige kommen.“ Er und seine Kollegen der örtlichen Feuerwehren, Klimaschutzbeauftragte Petra Schaller und die Kommunen werden die Ereignisse erfassen und sogar aktuelle Geröll- und Geschiebelagen mitberücksichtigen, um die Gefahrenlagen auf der neuen Starkregengefahrenkarte des Märkischen Kreises dazustellen.

Altena –Ab Januar 2024 soll dann jeder Bürger die Möglichkeit haben, auf den bewegten Grafiken sein Haus darstellen zu lassen und abschätzen zu können, wie viel Wasser bei einem Unwetter auf sein Grundstück regnen und angeschwemmt wird. „Langfristig wollen wir sogar erreichen, dass sich berechnen lässt, wie viel Wasser in den eigenen Keller fließen wird“, erklärten am Montag Landrat Marco Voge (CDU), Kreisbrandmeister Michael Kling und die MK-Klimaschutzbeauftragte Petra Schaller.

Insbesondere Petra Schaller hat in den vergangenen Monaten in allen Kreis-Kommunen Informationen eingeholt. Nicht nur aus den Rathäusern: „Wir haben die Bürgerbefragung gehabt mit außergewöhnlich hoher Rückmeldung. Förster sind für uns in den Wald gegangen, um zu überprüfen, wo Abläufe blockiert sind. Landwirte waren mit im Boot und noch viele weitere Stellen und Institutionen, um die Informationen für die Starkregengefahrenkarte zu liefern.“

„Wir wollen mit ihr vor allem eine Resilienzentwicklung erreichen“, so Michael Kling und Kreisdirektorin Barbara Dienstel-Kümper. „Es geht um die Förderung der Eigenverantwortung, ohne die wir den lokalen Auswirkungen des Klimawandels nicht mehr beikommen.“

Bürger – insbesondere jene in gefährdeten Gebieten – sind angehalten, selbst Vorkehrungen zu treffen. „Wir als Feuerwehr haben nicht mehr die Kapazitäten, bei Unwetter zwei Zentimeter Wasser aus den Kellern zu pumpen“, so Michael Kling. Selbst Betreiber von Pflegeheimen sollen langfristig selber wissen, zu welchem Zeitpunkt ihre Gebäude zu evakuieren sind.

„Wir werden in den nächsten Monaten noch örtlich informieren“, ergänzte Klings Stellvertreter Karsten Runte bei der Vorstellung der Gefahrenkarte im Märkischen Brandschutzzentrum auf Rosmart. „Insbesondere Bürger mit selbstbewohntem Privateigentum sind nicht ausreichend darüber informiert, mit welchen Mitteln – auch kostengünstigen – sie ihre Immobilie vor Überflutung schützen können. Da werden wir noch lokal aktiv“, so Runte.

Diese Grafiken, hier vorgestellt von Kreisbrandmeister Michael Kling, werden ab Januar 2024 für jeden Bürger auf der Homepage des Märkischen Kreises sichtbar sein. Mit ihrer Hilfe können Bürger einschätzen, wie viel Wasser ihr Grundstück zu verkraften hat. © Hornemann, Ina

Landrat Marco Voge ergänzte, dass in einigen Fällen auch das persönliche Gespräch mit Nachbarn unumgänglich sein kann: „In Balve hat ein Bekannter von mir das Problem, dass ein angrenzendes Maisfeld Wassermassen nicht bremsen kann. Auch über Wechselkulturen und die Schaffung weiterer Abläufe auf Feldern ist deshalb nachzudenken.“

Barbara Dienstel-Kümper betonte in diesem Zusammenhang auch notwendige Renaturierung. „Überall, wo Flüsse wieder natürliche Ufer haben, entstehen Ablaufmöglichkeiten. Es gibt mittlerweile einige positive Beispiele dafür im Märkischen Kreis.“

Den umgekehrten Fall, nämlich starke Dürreperioden, hat das Projekt Starkregengefahrenkarte auch im Blick: „Wir müssen die Lösch- und Trinkwasserversorgung der Bevölkerung sicherstellen. Und auch da ist jeder einzelne gefragt, ressoursenschonend mit dem wichtigen Gut Wasser umzugehen“, so Barbara Dienstel-Kümper.

Davon hängt auch die Personal- und Materialplanung des Katastrophenschutzes ab – sowohl im Fall von zu viel, als auch von zu wenig Wasser. Auch das Konzept wird im ersten Quartal 2024 auf www.maerkischer-kreis.de zu finden sein. Die Starkregengefahren werden in einer 2D-Simulation angezeigt. Eine nächste Version kann zusätzlich mit künstlicher Intelligenz arbeiten.