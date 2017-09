Oliver Held: Sparen ja, aber Sicherheit zuerst

Bündnis 90/Grüne zur Feuerwehr-Diskussion

Altena - „Die Zukunfts-Entwicklung der Feuerwehr ist eine Aufgabe des gesamten Rates.“ Dieser von CDU und SPD vorgetragenen Maxime schließt sich auch die Fraktion von Bündnis 90 / Die Grünen vorbehaltlos an. Deren Frontmann, Oliver Held, wird deshalb persönlich in einem kleinen Arbeitskreis mitarbeiten, um mögliche Zukunftswege für die Wehr am Ort zu erarbeiten.