Dahler Buben überdauern ein Jahrhundert

Von: Ina Hornemann

Die Musiker sind für jeden Spaß zu haben: Im Zuge der Cold Water Challenge 2014 stieg das Tambourcorps Dahle ins kühle Nass des Dahler Freibads, um dort ein Ständchen zu spielen. © Hornemann

Sie mussten nicht, aber sie wollten: Die „Schulbuben der oberen Klasse“ begeisterten sich noch vor Beginn des Ersten Weltkriegs für das Trommeln und Pfeifenspiel. Ältere Herren, die schon beim Militär in Spielmannszügen mitgewirkt hatten, gaben ihr Wissen gern an die Dorfjugend weiter. Lehrer unterstützten jene außerschulischen Aktivitäten gern, doch das fröhliche Musizieren wurde mit Kriegsausbruch jäh unterbrochen. Aber die Buben von einst gaben nicht auf und gründeten 1923 einen Spielmannszug, der bis heute besteht und Tambourcorps Dahle heißt.

Altena – Alleine durch den Tambourmajor hat dieses Ensemble ein Alleinstellungsmerkmal in der musikalischen Landschaft der Spielmannszüge. Wolfgang Müchler prägt die Optik schon seit 1997 in dieser Funktion. Sein Vater hat den Stab auch geschwungen.„Tatsächlich gibt es einen Unterschied zwischen einem Dirigenten und einem Tambourmajor. Der Major gibt Takt und Marschrichtung vor, richtet sich aber nie so gezielt an die Instrumentalisten, wie ein Dirigent das tut“, erklärt Marcel Goldbach, Vorsitzender des Tambourcorps Dahle.

Marcel und Daniela Goldbach musizieren als Paar schon seit vielen Jahren gemeinsam im Tambourcorps Dahle. © Hornemann, Ina

Das soll aber nicht bedeuten, dass jenes Ensemble in Virtuosität anderen nachsteht. Jedes Mitglied erhält eine fundierte Instrumentalausbildung, wenn mittwochs im Vereinsheim Altenaer Straße 65 geprobt wird. Dafür reist wöchentlich Karl-Heinz Wiencko an, Fachleiter des Märkischen Kreises für den Bereich Spielleute und Blasorchester. Für die Trommeln kommt „Trommel-Dirk“ und für die Ausbildung der Tambourmajore – zwei sind es aktuell – ist das Bundeswehrorchester Siegburg zuständig.

Jene Ausbilder machen das Tambourcorps Dahle so fit, dass die Musiker gleichermaßen anspruchsvolle orchestrale Sätze spielen können, wie auch aus dem Stand den neuesten Ballermann-Schlager. „Ja klar, solche Wünsche erfüllen wir ganz oft“, berichten Marcel Goldbach und seine Frau Daniela, die gemeinsam Musik im Tambourcorps machen. „Das Schöne ist, dass wir ein Instrumentarium haben, mit dem auch solche spontanen Einlagen immer gut klingen. Wenn wir nur 20 Minuten Zeit haben, um den neuesten Schlager einzustudieren, fällt es nicht auf, wenn mal eine Note aus der Reihe fällt.“

Seit 1997 ist Wolfgang Müchler im Verein und trat in die Fußstapfen seines Vaters, der schon Tambourmajor war. © Ina Hornemann

Negativ aufgefallen sind die Dahler noch nie. Im Gegenteil haben sie einen großen Wiedererkennungswert durch ihre blauen Uniformen und das optisch ansprechende Instrumentarium. „Wir sehen teuer aus“, lacht Marcel Goldbach und ergänzt diese Aussage sofort um ein erstaunliches Faktum: „Eine Mitgliedschaft bei uns ist komplett kostenlos!“

Nur Übungs- und Spielfreude braucht es, um mitzumachen, denn das Ensemble finanziert sich auf mehreren Säulen: Zum einen generiert es Einnahmen durch Auftritte. Zum anderen gibt es zwei große Förderer: Die Firma Möhling, deren Chefin Britta Hölper einen ganz enormen Beitrag leistet und dem Tambourcorps ein Vereinsheim gibt. Und der Förderverein FWF 2011, der nach dem Tod des großen Musikfreunds Friedrich Wilhelm Finkernagel gegründet wurde und dessen Zweck die Unterstützung heimischer Musikergruppen ist. Jene Unterstützer, Auftraggeber, Freunde und Fans können am 1. und 2. September 100 Jahre Tambourcorps Dahle feiern.

1923 gründeten Dahler Pfeifer und Trommler das Tambourcorps. © Privat

An dem Freitag findet ab 19 Uhr ein Festabend mit offiziellen Grußworten, Ehrungen, einem historischen Rückblick und einem musikalischen Rahmenprogramm statt. Für den Samstag planen die Mitglieder ab 15 Uhr ein großes Freundschaftstreffen mit anderen Vereinen, buntem Familienprogramm und einem Partyabend mit der Band „Lenniac“. Beide Festtage finden in der Dahler Schützenhalle statt und das Tambourcorps freut sich auf viele Begegnungen. Der Eintritt ist frei. „Vielleicht können wir noch den ein oder anderen Mitmusiker auf unsere Seite ziehen. Es lohnt sich. Wir sind mehr als Musiker. Wir sind Familie!“