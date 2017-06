Brücke zum künftigen Supermarkt-Gelände wird bald betoniert

+ © Keim Klar zu erkennen ist, wo bald auf Höhe der Hausnummer 30 eine neue Brücke die Rahmedestraße mit dem Supermarkt-Gelände verbinden wird. Die Bewehrungsarbeiten sind annähernd abgeschlossen. © Keim

Altena - An der Großbaustelle in der Rahmede geht es weiter. In der kommenden Woche soll die neue Brücke betoniert werden, die das künftige Supermarktgelände mit der Rahmedestraße verbinden wird.