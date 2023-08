Brücken im Blick des Bauwerkprüfers

Von: Ina Hornemann

Benjamin Hübner bewegt sich auf einem Steg unter der Winkelsenbrücke und klopft das Bauwerk an verschiedenen Stellen ab. Ein Zollstock gehört neben dem Hammer auch zu den wichtigen Arbeitsutensilien. © Hornemann

Seit dem A45-Brücken-Dilemma blickt man Besuchen wie dem von Benjamin Hübner nur noch mit Sorge entgegen. „Dafür war ich aber gar nicht verantwortlich!“, lacht der Bauingenieur mit Zusatzzertifizierung Bauwerksprüfung, der am Dienstag in Altena seine Arbeit begonnen hat. An der Winkelsenbrücke gab es keine großen Beanstandungen. Deutlich aufwendiger in der Prüfung sind Spannbetonbrücken wie die Fritz-Berg-Brücke, die am Mittwoch ansteht.

Altena – Und es sind gerade die Spannbetonbrücken, die anfälliger sind. Der Fachmann kann deshalb auch genau einschätzen, warum die A45-Brücke in Lüdenscheid so plötzlich für immer gesperrt werden und schließlich gesprengt werden musste: „Schäden kündigen sich bei diesen Bauten nicht vorher an“, erklärt Benjamin Hübner.

Allerdings sind diese Fahrbahnen im Alltag auch deutlich mehr belastet, als Kleinbrücken wie die am Winkelsen, am Pragpaul oder die Steinerne Brücke, die mit auf der Liste der turnusmäßigen Prüfungen in Altena stehen. Zum Winkelsen fahren deutlich weniger Fahrzeuge und deshalb ist nach erster Sichtung auch alles weitgehend in Ordnung. Ein Mitarbeiter der Firma Theo S steuert das Brückenprüfgerät. Benjamin Hübner klettert über einen kleinen Treppenturm hinunter auf einen Steg, der wie eine Brücke unter der Brücke Zugang zu allen markanten Stellen verschafft, auf die ein Auge geworfen werden sollte. Hübner, tätig für die Firma Bockermann Fritze IngenieurConsult GmbH in Enger, nimmt immer einen Hammer, einen Zollstock und ein Messkärtchen mit, das er in kleine Risse hineinhalten und sofort ablesen kann, wie tief sie sind. Zudem achtet er auf Hohlstellen und Abplatzungen und misst die Lager aus. Bei einer Zwei-Balken-Brücke wie der Winkelsenbrücke könnten Beschädigungen ohne völliges Außerbetriebsetzen repariert werden – anders als bei den großen und viel belasteten Bauwerken in der Region. „Dass die marode werden, ist normal. Brücken müssen im Alltag echt viel aushalten. Dass regelmäßig geprüft wird, ist schon sinnvoll“, erklärt der Ingenieur.

Das Brückenprüfgerät ist ein komfortables Hilfsmittel für die alle sechs Jahre anstehenden Untersuchungen. © Hornemann, Ina

Mittwoch sind während seiner Tätigkeit die Pragpaul-Brücke und die Fritz-Berg-Brücke gesperrt. Für die Messarbeiten an letztgenannter Brücke kommt ein weiterer Bauwerksprüfer hinzu, weil es sich um ein deutlich größeres Objekt handelt. Benjamin Hübner ist aktuell für 13 Brücken in der Region zuständig. Fünf davon sind große. Die Bedeutung von Brücken ist nicht zu unterschätzen, denn ihr Fehlen oder ihre eingeschränkte Nutzbarkeit spürt aktuell kaum eine Region mehr, als der Märkische Kreis.