In kurzer Zeit gebaut: Seltsame Brücke bei Rosmart hat wichtige Aufgabe

Von: Jona Wiechowski

Unter Vollsperrung wurde über dem Hemecker Weg eine Kabelbrücke errichtet. Diese wird dazu beitragen, dass während der Bauzeit neuer Strommasten die Stromversorgung sichergestellt ist. © WIECHOWSKI

In den vergangenen Tagen ist über den Hemecker Weg bei Rosmart eine seltsame Brücke gebaut worden. Sie hat eine wichtige Aufgabe.

Altena – Amprion erneuert Stromleitungen auf insgesamt 126 Kilometern zwischen Dortmund-Kruckel und Dauersberg in Rheinland-Pfalz – ein großer Teil läuft durch den Märkischen Kreis. Bis Herbst dieses Jahres soll die provisorische Leitung stehen, die die Stromversorgung während der Bauzeit sicherstellt. In den vergangenen Tagen wurde als Teil davon eine Kabelbrücke über den Hemecker Weg bei Rosmart gebaut.

Größtenteils wird die Stromversorgung während der Bauzeit der neuen Stromleitung über provisorische Freileitungen laufen, wie Amprion-Sprecherin Mariella Raulf auf Nachfrage der Redaktion erklärt. Dafür wurden in den vergangenen Monaten schon zahlreiche provisorischen Masten gebaut. Im rund 36 Kilometer langen und größtenteils den Märkischen Kreis betreffenden Abschnitt B des Großprojekts stehen inzwischen mehr als die Hälfte dieser Bauten. Stellenweise wird die Stromversorgung aber auch über Baueinsatzkabel sichergestellt. Dabei liegen die Kabel – natürlich gesichert – quasi auf dem Boden. Um am Hemecker Weg über die Straße zu kommen, wurde nun eine Kabelbrücke gebaut, so Raulf. Beispielsweise am Mittwoch musste der Hemecker Weg dafür voll gesperrt und der Verkehr durch das benachbarte Industriegebiet geleitet werden.

Amprion erneuert zwischen Dortmund-Kruckel und Dauersberg in Rheinland-Pfalz derzeit Stromleitungen auf 126 Kilometern – ein Teil läuft über Rosmart. © Wiechowski, Jona

Oberste Priorität für Amprion hat aktuell der Bau der Provisorien, die im Herbst, in jedem Fall aber in diesem Jahr in Betrieb genommen werden sollen. Für insgesamt rund drei Jahre sind diese notwendig, dann sollen die Neubaumaste übernehmen, die weitgehend im vorhandenen Trassenraum entstehen. Parallel zum Bau des Provisoriums laufen aktuell etwa schon Gründungsarbeiten für dies Neubaumasten.

Erst, wenn das Provisorium in Betrieb genommen ist, kann der Abbau der alten Masten und der anschließende Neubau richtig Fahrt aufnehmen. Das soll auch wie geplant klappen: Material-Probleme habe Amprion keine. Projektleiter Thomas Augustin hatte vor einigen Wochen im Gespräch mit unserer Zeitung noch einmal bestätigt: „Wir haben uns das Material für das gesamte Projekt relativ früh gesichert.“ Die Lager seien voll. Und, wenn doch was fehlt: Dieser Leitungsneubau sei ein „absolutes Priorität-Projekt“, habe Vorrang; andere Projekte müssten möglicherweise zurückstecken.

Das Projekt Stromleitungs-Neubau Das Projekt Stromleitungs-Neubau „Kruckel – Dauersberg“ ist in fünf Genehmigungsabschnitte unterteilt. Teilweise hat der Bau schon vor Jahren begonnen. Der Abschnitt B ist rund 36 Kilometer lang – und verläuft zwischen Iserlohn-Ochsenkopf und Attendorn, größtenteils durch den Märkischen Kreis. Die Bezirksregierung Arnsberg hatte hierfür Ende Januar vergangenen Jahres den Planfeststellungsbeschluss erteilt. Die Planfeststellungsunterlagen für diesen Abschnitt hatte Amprion im Oktober 2018 eingereicht. Im Rahmen dieses Verfahrens hatten Stellungnahmen und Einwendungen sowie Gespräche mit Bürgern, Politik und Verwaltung zu einer Diskussion über den Einsatz einer schmaleren, aber höheren Mastform geführt. Nach einer intensiven Prüfung wurde dieser Wechsel der Mastform von Amprion als umsetzbar bewertet. Die Masten, die jetzt gebaut werden, sind zwischen 60 und 75 Meter hoch. Sie tragen nicht nur sechs Drähte des 380 Kilovolt-Stromkreises, sondern im unteren Bereich teilweise einen 110 Kilovolt-Stromkreis.