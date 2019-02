Brexit: Ohne Schrauben aus Altena rollt kein britischer Mini mehr über die Straßen

Millionen von Schrauben - auch für das Kultauto Mini – werden bei Nedschroef Altena in der Nette produziert: Vizepräsident Karlheinz Munz (Foto) in der Fertigung vor Ort. Seine Unternehmensgruppe unterhält auch in UK eine Zweigniederlassung. „Der Brexit würde uns hart treffen!“

Altena - Diplom-Ingenieur Karlheinz Munz ist Vize-Präsident der Nedschroef Altena GmbH. Seit Jahrzehnten führt der 63-Jährige den Altenaer Firmenstandort in der Nette. Den 29. März diesen Jahres sieht er mit Sorge kommen: Denn dann ist Brexit-Tag. Mit gewissen Herausforderungen auch für den Standort in der Nette.

Karlheinz Munz hat in seinem Berufsleben viel erlebt. Rohstoffe wurden teurer, es gab Banken-Crashs wie die Lehmann-Pleite, der technische Einsatz im eigenen Unternehmen und in der gesamten Wirtschaft hat sich von Grund auf verändert. Internet, soziale Medien, Videokonferenzen, kontinenteübergreifende Tagesgeschäfte sind Alltag.

Nedschroef, die niederländische Unternehmensgruppe, die zu den europa- und weltweit führenden Schraubenherstellern zählt, hat alles überstanden. Ja, das Firmenkonglomerat ging aus vielen Veränderungen sogar gestärkt hervor. Jetzt droht Nedschroef – vor allem aber der deutschen und europäischen Wirtschaft – wieder so eine große Herausforderung.

Im letzten Moment?

Der Brexit kommt. Spätestens am 29. März 2019 müsste ein Deal stehen, sich doch noch im letzten Moment mit dem Vereinigten Königreich (UK) zu einigen, um es weiter in der EU zu halten. Munz glaubt: „Ein Deal wird nicht zustande kommen.“ Und für ihn sind die noch verbleibenden „Wochen deshalb auch nicht mehr ausreichend, um diese Weichen zu stellen. Wir bereiten uns auf den Worst Case vor.“

+ Blick in die modernen Werkhalle von Nedschroef in Altena.

Brexit und Altena – wie passt das zusammen, was erwartet einen starken Mittelständler wie Nedschroef? Munz greift das Thema Zollabfertigung auf. „Ab dem 1. April müssen wir UK wie ein Drittland behandeln. Da gibt es ganz andere Probleme, als innerhalb der europäischen Zollunion.“ Und er gibt zu bedenken, wie das mit den Papieren laufen muss und dann, wenn eben keine Grenzspediteure mehr die Schrauben-Lkw in Dover abholen.

Ganz, ganz viel Arbeit käme auf seinen Export zu. Die Arbeitszeiten würden sich enorm verdichten. Weil Großbritannien aber nur eines von vielen Geschäftspartner-Ländern ist, glaubt er vorerst nicht, an der Personalschraube drehen zu müssen. „Das müssten wir wegstecken können. Wir versuchen es erst einmal.“ Schon da klingt eine gewisse Skepsis mit, aber noch weiß man ja nicht genau...

DIHK warnt

Detaillierter hat das der Deutsche Industrie- und Handelstag untersucht, DIHK. Er schätzt, dass neben den Zollzahlungen die Zulieferer steigende Bürokratiekosten aufgrund von Zollabwicklungen einkalkulieren müssen. In konkreten Zahlen: Der DIHK schätzt, dass circa 15 Millionen neue Zollpapiere und jährliche Kosten von 500 Millionen Euro kommen werden. Munz wird im Blick auf Altena ganz konkret, wählt ein Beispiel für die Fertigung vor Ort: Nedschroef unterhalte in Oxford eine Zweigniederlassung.

Die ist unter anderem auch mit BMW gut im Geschäft. Dort wird der Mini produziert. Jenes kleine Kultauto, das nach wie vor einen Top-Platz in der Gunst der Autofahrer innehat. Ohne Schrauben und Interieur der Nedschroef-Gruppe würde der Wagen – wie eben auch andere BMW-Modelle – nicht über die Straßen rollen können. „Wir sind dazu übergangen, schon jetzt Oxford zu beliefern, damit die sich dort einen guten Vorrat anlegen können. Lagerhaltung kostet zwar, aber, sicher ist sicher.“

+ Karlheinz Munz: Ich erwarte keine Einigung mehr mit dem UK. © Bonnekoh

Denn, was im Falle eines Falles passiert, wenn ausgerechnet gewisse Schrauben oder Komponenten fehlen, die Altena produziert, „nicht auszudenken.“ Wenn über den Landweg – also mit Lkw – nichts mehr ginge, bliebe dann nicht der Seeweg? Munz winkt ab: „Viel zu umständlich. Nicht praktikabel für uns.“ Doch er bringt eine neue Idee ein. „Wir würden dann auf das Flugzeug setzen. Sicher, Schrauben sind schwer, aber, je nachdem was benötigt wird, könnte das über den Luftweg schnell und problemlos ins UK geschafft werden. Und die Zollabwicklung an Flughäfen gab es schon immer.

Nur ein Behelf

Das müsste funktionieren.“ Das wäre natürlich nur ein Behelf, ein kleiner Kunstgriff, um kurzfristige Lieferengpässe zu vermeiden, gelöst wäre das Problem nicht. Da ist Munz auf einer Linie mit Wirtschaftsinstituten. Die sagen unisono nämlich auch: Durch wiederkehrende Grenz- und Zollkontrollen ist mit längeren Wartezeiten und möglichen Verzögerungen der Lieferzeiten zu rechnen. Just-in-time- Lieferungen sind dadurch in Zukunft gefährdet, weshalb zum Aufbau zusätzlicher Lager und Lagerbestände, wie es schon Nedschroef Altena handhabt, geraten wird: „Denken sie nur an die Infrastruktur der Zollbehörden. Ich sage mal, die haben gar nicht so viele Zöllner, wie sie dann benötigt werden. Wer soll das machen?“

+ Wir in Altena sind vorbereitet - doch weiß man natürlich nicht im Detail, was so alles kommt, so Karlheinz Munz. © Bonnekoh

Und das Gütesiegel

Und da gibt es noch das Gütesiegel: „Ursprung EU“. Momentan gelten alle in UK hergestellten oder veredelten Komponenten als „local content“ also eines in der EU produzierten Fahrzeugs. Der Anteil ist entscheidend für die Anerkennung eines zollfreien Produkts innerhalb eines Freihandelsabkommens. Der Brexit bedeutet einen britischen Austritt aus allen EU- Freihandelsabkommen und stellt den „local content“ vieler Hersteller zur Disposition. Hart geht der Manager mit den Pro-Brexit-Politikern ins Gericht. Er vertritt die Meinung, dass der einfache Abgeordnete die sich verzahnenden Dinge der Wirtschaft, wie sie in Europa Gang und gäbe sind, „schlicht nicht überschaut. Sehen Sie doch mal auf Irland und Nordirland. Alles ungelöst.“

Der Altenaer Geschäftsführer setzt deshalb aktuell auf den Faktor Zeit. „Es gibt hoffentlich im Sinne aller Beteiligten auch nach dem 29. März eine Übergangsphase. Das UK hält sich währenddessen an EU-Regeln, verliert jedoch die Mitgliedschaft in der EU. Dann müsste aber alles bis zum 1. Juli 2020 geregelt werden. Das sehen die aktuellen Verträge so vor.“ Munz bleibt bei seinen Warnungen, dass die Verzögerung in den Lieferketten das größte Risiko für sein Unternehmen in Altena darstellen werden. Glaubt man Branchenuntersuchungen

Branchenuntersuchungen

und die liegen dem 63-Jährigen natürlich vor, machen sich allein aus Deutschland 11 000 Lkw täglich auf den Weg nach Calais. Das Imperial College London schätzt, dass eine Abfertigungs-Verzögerung von nur zwei Minuten pro Lkw in Dover und am Eurotunnel zu einem 47 Kilometer langen Stau führen wird. Wie sehen die mittel- und langfristigen Herausforderungen nach einem Brexit für Nedschroef aus? Munz: „Am Ende werden wir die steigenden Abwicklungskosten auf die Produkte umlegen müssen. Damit zahlt wahrscheinlich jeder Autokäufer die Zeche, ob er will oder nicht.“ Mittelfristig stehen zwischen Herstellern und Zulieferern zudem erneute Vertragsverhandlungen an. Durch WTO-Zölle (Welthandelsorganisation) und Wechselkursschwankungen können Zulieferer auf der anderen Seite des Ärmelkanals unter Preisdruck geraten.

Preisdruck

Laut einer Umfrage des britischen Verbandes für Einkaufsmanager, CIPS, würden 40 Prozent der britischen Firmen im Falle des Brexit ihre EU- durch UK-Zulieferer ersetzen Auch die Fachleute von Deloitte-Analystics warnen: Langfristig ist mit unterschiedlichen Produktstandards im Vereinigten Königreich zu rechnen. Firmen müssten steigende Kosten aufgrund unterschiedlicher Standards sowie finanzielle und zeitliche Aufwendungen für Zulassungs- und Patentverfahren einkalkulieren.

Zahlen, Daten, Fakten zu Nedschroef Altena:

Nedschroef Altena hat seinen Firmensitz an der Westiger Straße 62. Es blickt historisch auf mehr als 300 Jahre Industriegeschichte am Ort zurück. Aktuell sind mehr als 300 Mitarbeiter in der Burgstadt beschäftigt. Erst unlängst investierte die Nedschroef-Gruppe noch Millionen-Euro-Beträge in eine Erweiterung und Modernisierung des Werkes. Produziert werden Schrauben und Zubehör für den Automotiv-Bereich in Deutschland und der Welt.

Wichtiger Markt, Arbeitsplätze, Sorgen

Das Vereinigte Königreich, UK, ist der wichtigste Absatzmarkt deutscher Zulieferer in der Europäischen Union. Das Exportvolumen Deutschlands nach UK betrugt allein 2016 mehr als 4,6 Milliarden Euro. Deutschland ist damit größter Exporteur von Autoteilen ins UK. Jedes fünfte im UK verbaute Autoteil stammt aus deutscher Produktion. UK ist größter Absatzmarkt deutscher Zulieferer in der EU. Direkt und indirekt werden so 16,9 Milliarden Euro/Jahr, umgesetzt. Mehr als 43 000 Arbeitsplätze hängen an diesem Wirtschaftszweig. Ein harter Brexit, so prognostizieren Experten, könnte die Umsätze der deutschen Zulieferer auf 3,8 Milliarden Euro sinken lassen. Das sind fünf Prozent des Gesamtumsatzes der Zulieferbranche im Land. Gefährdet wären dann mehr als 14 000 Arbeitsplätze. Quelle: Deloitte - Internationales Unternehmen der Wirtschaftsbranche. Es erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Risk Advisory, Steuerberatung. www.deloitte.com