Wohnungsbrand: Feuerwehr bringt Verletzten in Sicherheit

Feuerwehreinsatz an der Kirchstraße: Ein Mann wurde bei dem Brand seiner Wohnung leicht verletzt.

Brand in einer Privatwohnung: Die Feuerwehr wird alarmiert, rettet den verletzten Bewohner und bringt den Brand unter Kontrolle.

Altena - Gemeldet wurde der Feuerwehr eine unklare Rauchentwicklung in der Kirchstraße in Altena. Es stellte sich heraus, dass der Brandherd in einer Wohnung über der Markt-Apotheke lag.

Da der Bewohner nicht reagierte, öffnete die Feuerwehr die Wohnungstür, um sich Zugang zu verschaffen. Es hatte sich Papier entzündet. Den Wehrmännern gelang es schnell, die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

Der Bewohner wurde sofort rettungsdienstlich behandelt, gilt aber nur als leicht verletzt. Im Einsatz waren die Kräfte der Wache an der Bachstraße sowie die Löschgruppen Freiheit und Knerling.