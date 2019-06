Brand am Steilhang: Schwerer Einsatz für Feuerwehr

Altena – Ein brennendes Gebüsch in einem Steilhang forderte die Feuerwehr. Es brannte gefährlich nah an Wohnhäusern.

Für eine enorme Rauchentwicklung sorgte am Dienstagnachmittag brennendes Gebüsch an der Verbindungstreppe zwischen Hembergstraße und der Straße Am Hartenstein.

Vor allem für die Hauptamtlichen bedeutete das Schwerstarbeit: Sie fuhren die Einsatzstelle von unten an. Das hatte zur Folge, dass sie bis zum Feuer über 120 Treppenstufen überwinden mussten.

Schnelle Unterstützung kam von ehrenamtlichen Einsatzkräften des Löschzugs Stadtmitte, der dann eine Wasserversorgung vom Hartenstein aus sicherstellte.

Das Feuer in dem steilen Gelände war schnell unter Kontrolle. Zum Glück: Denn es brannte bedenklich dicht neben Wohnhäusern. Auch deshalb schaute die Feuerwehr ganz genau hin. Mit einer Wärmebildkamera wurde nach Glutnestern gesucht, teilweise wurde die Fläche mit Schaufeln umgegraben.

