Waldbrand auf dem Hegenscheid: Die Lage enstpannt sich

Altena - Seit Mittwochmorgen sind die Feuerwehreinsatzkräfte aus umliegenden Kommunen vom großen Waldbrand am Hegenscheid in Altena abgezogen: Aktuell sind die Löschzüge 1 und 3 der Altenaer Feuerwehr noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Sie graben weiterhin den Waldboden an der Einsatzstelle auf dem Hegenscheid großflächig um und untersuchen die 10.000 Quadratmeter große Fläche auf Glutnester. Auch brennende Baumstümpfe werden in diesem Zug abgesägt und mitgelöscht.

„Die Lage ist entspannt!“ teilt Feuerwehr-Pressesprecher Patrick Slatosch mit und lobt in diesem Atemzug das Einsatzkonzept des Märkischen Kreises. In Rekordzeit waren am Dienstagabend 200 Helfer aus umliegenden Kommunen vor Ort, um das Feuer im unwegsamen Gelände von allen Seiten zu bekämpfen.

„Die Löschwasserversorgung gestaltete sich so hoch oben im abgelegenen Wald schwierig“, beschreibt Slatosch die Einsatzbedingungen. Von unten wurde aus dem Kleff ein Pumpsystem gebaut, mit dessen Hilfe Wasser den Berg hinauf transportiert werden konnte. Vom Hegenscheid aus wurde ein Löschwasserhochbehälter der Stadt Iserlohn angefahren. „Aus dem wurde Wasser entnommen und ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen zur Einsatzstelle eingerichtet“, erläutert Patrick Slatosch.

Um das Gebiet besser überblicken zu können, wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt. „Anschließend bekamen wir ganz unkonventionelle Unterstützung von dem Piloten Christoph Freissler, der für die Einsatzleitung mit seinem privaten Leichtflugzeug Flüge über den Hegenscheid übernahm, um die Lage von oben beobachten zu können“, so Slatosch.

Überraschende Unterstützung war auch seitens Astrid Wedke gekommen, Betreiberin der Gaststätte Windsack. „Auch die hat Einsatzkräfte bis spät in die Nacht versorgt und auch Strom zur Verfügung gestellt.“

Hegenscheider Weg noch gesperrt

Weil noch nicht abzusehen ist, wann die Löscharbeiten am heutigen Tag endgültig beendet sind und die Einsatzzentrale abgebaut werden kann, ist der Hegenscheider Weg noch immer voll gesperrt. Über den Einsatz einer weiteren nächtlichen Brandwache wird spontan entschieden.