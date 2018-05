Einsatz an der Nettestraße: Feuerwehr löscht brennende Filteranlage 

Wir berichten aktuell

+ © Thomas Bender Der brennende Metallstaub wurde im Freien mit Schaum abgelöscht. © Thomas Bender

[Update] Altena - Bei der Firma Frohn an der Nettestraße in Altena brannte es am Freitagmorgen in einer Filteranlage. Nach rund einer Dreiviertelstunde war der Einsatz erfolgreich beendet.