Bolzplatz ist schon einsatzbereit

Von: Ina Hornemann

Teilen

Nach dem zweiten Tag des Arbeitseinsatzes sah der Parkplatz unterhalb der St.-Theresia Kirche schon so aus. Der Bolzplatz kann schon genutzt werden. © Thomas Schmitz

„Wir sind fertig, der Platz kann bespielt werden!“ verkündet Evingsers Ortsvorsteher Thomas Schmitz nicht ohne Stolz. 25 Helfer haben an zwei Tagen tatkräftig mit angepackt und den Parkplatz unterhalb der St.-Theresia-Kirche in einen Bolzplatz verwandelt, der sich im Bedarfsfal problemlos wieder zurückbauen lässt. Denn alle Elemente sind verschiebbar oder an anderer Stelle wieder dranzumontieren, falls ein eventueller Käufer der Immobilie nicht mit der Nutzung als Spielfläche einverstanden sein sollte.

Altena –70 Zentimeter tief in die Erde gegraben haben die Dorfbewohner, um Raum zu schaffen für die Fundamente, auf denen die Fangnetz-Umzäunung fußt. „Das war der schwierigste Teil. Alles andere ging dann ruckzuck!“, freut sich Thomas Schmitz. Weil alle Mitwirkenden zwei Tage lang emsig weiter gearbeitet hatten, konnte am Samstag schon der erste Ball über den Platz rollen. „Es wird zwar noch ein paar Tage dauern, bis alles komplett abgetrocknet ist, aber der Platz ist schon belastbar. Wenn Kinder zum Spielen kommen möchten, ist das kein Problem“, ergänzt Schmitz.

An einem Termin für eine kleine offizielle Einweihung feilt der Ortsvorsteher gerade. Dazu möchte er nicht nur die Erbauer des Bolzplatzes einladen, sondern auch den Heimatverein, der die Leader-Förderung beantragt hat. „Ich würde auch gerne das Leader-Kommitee einladen, damit die Leute mal sehen, wie sinnvoll das Geld genutzt worden ist“, erklärt Thomas Schmitz. „Und selbstverständlich laden wir auch die Pfarrei St. Matthäus ein, denn ohne ihr Einverständnis wäre unser Projekt ja nie zustande gekommen.“

Möglich war die Errichtung eines Bolzplatzes auf dem Kirchenparkplatz nur, weil die Kirche mittlerweile nicht mehr häufig genutzt wird. Die Pfarrei erklärte sich mit der Nutzung als Spielfläche einverstanden, sofern Parkmöglichkeiten erhalten blieben und der Platz nicht zum Hindernis gerate bei einem möglichen Verkauf der Kirche, der in mittelnaher Zukunft angedacht ist. Thomas Schmitz war deshalb die Idee gekommen, einen mobilen Bolzplatz zu bauen mit verschiebbaren Elementen und der Möglichkeit, auch die Umzäunung gegebenenfalls woanders wieder zu installieren. Mit dem Evingser Heimatverein war ein Partner gefunden, der berechtigt ist, Gelder aus dem EU-Strukturföderprogramm „Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale“ (Leader) zu beantragen. Insbesondere ländlichen Regionen soll mit Hilfe dieser Mittel bei verhältnismäßig geringem Eigentanteil ermöglicht werden, Projekte umzusetzen, für die in kommunalen Haushalten kein Geld übrig ist.