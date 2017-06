Blumenpracht spart Arbeit

+ © Hornemann Der Bauhof hat hochwertige Saatmischungen eingekauft. In den Marken „Blütenflor“ und „Farben vergangener Zeit“ sind unter anderem Kornblumen, Ringelblumen, Blauer Lein und die Jungfrau im Grünen enthalten. © Hornemann

Altena - Verzückt bleiben Passanten stehen, Autofahrer gehen vom Gas und bestaunen die Blumenpracht, die sich aktuell an den Stadtwerken, in der Bachstraße und am Bahnhof entfaltet.