Blumenkübel umgeschmissen, Sat-Kabel durchtrennt: 40-Jähriger randaliert auf Terrasse

Von: Jona Wiechowski

Nachdem er randaliert hatte, wurde ein 40 Jahre alter Mann ins Krankenhaus eingewiesen. © Rolf Vennenbernd

Blumenkübel umgeschmissen und Sat-Kabel durchtrennt: Nachdem ein 40-Jähriger randaliert hat, fixierte ihn die Polizei mit Handschellen. Einen Tag später kam es bei einem anderen Fall zu einem Diebstahl mit Waffen.

Altena - Ein 40-jähriger Mann randalierte am Freitagabend auf einer Terrasse an der Mondhahnstraße, berichtet die Polizei. „Er schmiss Blumenkübel um und durchtrennte ein Sat-Kabel.“ Als die Polizeifahrzeuge eintrafen, versuchte er, wegzurennen, stolperte jedoch und konnte mit Handfesseln fixiert werden, heißt es weiter.

40-Jähriger wird ins Krankenhaus eingewiesen

Auf Veranlassung des Ordnungsamtes und nach einer Untersuchung durch einen Arzt auf der Polizeiwache erfolgte eine Krankenhaus-Einweisung nach PsychKG (Psychisch-Kranken-Gesetz).

Mann wird bei Ladendiebstahl erwischt: Polizei ermittelt

Einen weiteren Einsatz in Altena gab es einen Tag später. Ein 45-jähriger Mann wurde laut Pressemitteilung am Samstag in einem Discounter an der Werdohler Straße beim Ladendiebstahl erwischt. „Ein Mitarbeiter beobachtete ihn gegen 14 Uhr, wie er Artikel in Jacke und Tasche steckte und rauslief.“

Der Zeuge verfolgte ihn, hielt ihn fest und nahm ihm zur Sicherheit ein Taschenmesser aus der Tasche. „Der Mann hatte unter anderem Grillfleisch, Bier und Wurst eingepackt“, berichtet die Polizei, die das Messer beschlagnahmt hat. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Ladendiebstahls mit Waffen.

Vor wenigen Tagen erst war ein Einbrecher vor dem Altenaer Amtsgericht verurteilt worden, der in den Mittagsstunden des 15. August 2021 mit einem Hammer die Scheibe einer Terrassentür an der Holtzbrinckstraße eingeschlagen hatte. Es mag der damit verbundene Lärm gewesen sein, der ihn veranlasste, erst gut eine Stunde später wiederzukommen. Er nutzte das entstandene Loch in der Scheibe, um die Tür zu öffnen und im Haus auf Diebestour zu gehen.