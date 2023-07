Blasorchester-Chef dementiert Gerüchte

Von: Michael Koll

Nicht nur dieses Trio hatte an den musikalischen Darbietungen des Blasorchesters seine Freude. © Koll

„Hands up“ von Ottawan, „Yellow river“ von Christie, der Gospel „When the saints go marching in“ und „Fernando“ von Abba – das Blasorchester Altena begeisterte sein Publikum bei der zweieinhalbstündigen öffentlichen Probe am Lennekai.

Altena – Vorsitzender Tobias Werning nutzte die Gelegenheit am Freitagabend, um die Gerüchte zu dementieren, das Orchester stecke in personellen Sorgen: „Wir waren zu keinem Zeitpunkt nicht spielfähig, auch drohte niemals die Vereinsauflösung“, unterstrich er nachdrücklich.

Lediglich „sind ein paar von unseren Mitgliedern nicht mehr in der Lage, über längere Strecken zu marschieren“. Folglich nehme das beliebte Blasorchester keine diesbezüglichen Schützenfest-Anfragen mehr an.

„Doch beim Eintrommeln in Neuenrade in der kommenden Woche spielen wir trotzdem“, erklärte er, denn dabei handele es sich um einen stationären Auftritt. „Und auch einige Feuerwehr-Feste haben wir in den zurückliegenden Wochen schon gespielt.“

Aufgrund der personellen Situation will das Blasorchester Altena sein Repertoire verändern und weniger Marschmusik spielen. © Koll, Michael

Durch eine von der Corona-Pandemie befeuerte Fluktuation und einige bedauerliche Todesfälle sei die Zahl der Musiker im Blasorchester Altena gesunken, erklärte Werning weiter. „Wir waren einmal 35 bis 40 Aktive, momentan sind es leider nur noch 15“, bedauerte der Vorsitzende. Vorsitzender Werning erläuterte: „Da wir nicht mehr marschierend auftreten werden, modifizieren wir derzeit unser Programm – weg von den Märschen und hin in die Big-Band-Richtung.“

Betrübt sei er momentan lediglich dadurch, dass in den Pandemie-Jahren die Jugend weggebrochen sei. „Durch Ausbildungs- oder Studiumbeginn stehen uns nun viele nicht mehr zur Verfügung, weshalb wir im Augenblick auch keinen Nachwuchs mehr ausbilden.“ Werning, der seit vier Jahren Vorsitzender des Orchesters ist, bekräftigte allerdings, die Jugendabteilung perspektivisch wieder aufbauen zu wollen.

13 Instrumentalisten der aktuellen Besetzung spielten nun am Freitagabend an der Lennekai-Gastronomie und unterhielten ihr Publikum in bewährter Manier