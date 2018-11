Ein Nischengeschäft: Birgit Saleina macht Hobby zum Beruf

Handel im Wandel

+ © Bonnekoh Wagte vor mehr als fünf Jahren den Weg in die Selbstständigkeit. „Lennewolle“-Geschäftsinhaberin Birgit Saleina. „Ich hab mein Hobby zum Beruf gemacht!“ © Bonnekoh

Altena - Jahrzehntelang hatte Birgit Saleina in der Industrie in einem Büro der Arbeitsvorbereitung gearbeitet. Als sie dann mit 55 Jahren die Kündigung erhielt, wagte sie etwas ganz Neues. „Durch Vermittlung von Andreas Opitz reifte in mir der Gedanke, ,warum machst du dich nicht mit einem Wollefachgeschäft selbstständig?’“, erzählt sie heute.