Kunstvolle Freizeitgestaltung: Pfarrer bietet Bildhauerkurse an

Teilen

Im Pfarrgarten in Dahle finden auch in diesem Jahr wieder Bildhauer-Kurse statt. © Archiv

Mit den ersten Sonnenstrahlen und den helleren Abenden hört man im Dahler Pfarrgarten wieder die üblichen Geräusche von Meißeln, Fäusteln und Klüpfeln. „Das Arbeiten an der frischen Luft und bei Tageslicht ist einfach angenehmer als in der Werkstatt im Kellergewölbe“, sagt Pfarrer und Hobby-Bildhauer Uwe Krause.

Altena – Nachdem die Kurse im vergangenen Jahr alle stark nachgefragt und komplett ausgebucht waren, veranstaltet Krause in diesem Jahr wieder drei Bildhauer-Kurse, zu denen sich Interessierte ab sofort anmelden können.

An diesen Wochenenden kann jeweils von Freitag bis Sonntag das Bildhauen in Sandstein ausprobiert werden: 5. bis 7. Mai, 2. bis 4. Juni, 28. 30. Juli. Beginn ist jeweils freitags um 16 Uhr, die Kurse enden sonntags gegen 15 Uhr.

„Erdenschwerer Sandstein kann die Leichtigkeit eines Schmetterlings annehmen oder die Form eines Adlers. Steinskulpturen können mit ihren Linien gedanklich in den Himmel leiten, zum Beispiel als Sonnenfänger oder Himmelslupe“, sagt Pfarrer Krause. Bei der künstlerischen Arbeit passiere das Wunder, dass der Stein leichter werde und ein himmlischer Gedanke eine gewichtige Gestalt annehme – auf dem Weg zur Skulptur.

Uwe Krause erzählt: „Ich hätte es selbst nicht gedacht, aber im vergangenen Jahr haben sich sehr viele Menschen auf die Kurse gefreut. Einige waren sogar an zwei Wochenende dabei, um größere Werkstücke vollenden zu können.“ Auf einen ähnlichen Andrang hofft der Geistliche auch in diesem Jahr wieder.

An den Workshop-Wochenenden wird die handwerkliche Technik des Steinmetzens und das künstlerisch-plastische Gestalten des Bildhauens in Gemeinschaft erlebt. Werkmaterial ist Baumberger Sandstein, der eine gut zu bearbeitende Konsistenz hat. Nach einer Phase des Ausprobierens und des Einfühlens in den Stein finden alle auch mit beratender Hilfe ihr Projekt für das Wochenende.

„Und dann sind da die Pausen mit den frisch gekochten Mahlzeiten an der langen Tafel im Garten. Claudia Groppe-Krause bereichert und stärkt die Wochenenden kulinarisch. In der Kirche finden zudem Morgen und Abendgebet statt“, erläutert Krause den Ablauf der Wochenenden.

Die Teilnahme an einem dieser dreitägigen Bildhauerkurse beträgt 165 Euro pro Person. Weitere Informationen, einen Prospekt sowie Ablauf und Anmeldeformular zum Download finden Interessierte auf der Homepage der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Dahle unter dahle.ekvw.de.

Kontakt

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung bei Pfarrer Uwe Krause: Hasenkampstraße 13 in Altena, Tel. 0 23 52 /7 57 41, E-Mail: uwe_krause@gmx.de.