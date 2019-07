Bierbach-Komplex: Abriss noch in diesem Jahr

Altena – Der Komplex der früheren Firma Bierbach verfällt zusehends. Nun soll er abgerissen werden. Bürger hatten der Verwaltung vorgeworfen, dort nichts zu tun.

Immer wieder werfen Altenaer Bürger der Verwaltung vor, dass die Bauruinen der ehemaligen Firma Bierbach an der B 236 noch stehe und die Stadt scheinbar auf der Stelle trete. „Ich möchte klarstellen: Noch in diesem Jahr werden wir die dort stehenden Gebäude abreißen“, sagte Bürgermeister Dr. Andreas Hollstein.

Er erinnerte daran, dass die Stadt zunächst ein Abriss- und in der Folge ein Entsorgungskonzept erstellen musste. „Uns liegt bis heute leider noch nicht die Altlasten-Untersuchung vor. Die haben wir bereits im Frühjahr 2019 in Auftrag gegeben.“ Je nachdem, was diese Untersuchung eines Fachunternehmens zutage bringe, könne sich alles aber möglicherweise noch verzögern.

Schlechte Bausubstanz

Weil die Gebäudesubstanz der Bierbach-Gebäude sehr schlecht sei, habe die Stadt immer wieder zu teils aufwendigen Sicherungsmaßnahmen greifen müssen. Hollstein ist sicher, dass sich nach dem Abriss „das Erscheinungsbild an diesem Teil des Ortsein- und Ausgangs zum Positiven verändern wird“.

Ob die Freifläche, die in direkter Nachbarschaft zur Schwarzenstein-Brache liegt, dann in die Umgestaltung dieses Areals mit eingebunden wird, wird noch überlegt. Zu weiteren möglichen Ideen über eine Nachnutzung der Bierbach-Flächen äußerte sich der Verwaltungschef zunächst nicht. Bisherige Überlegungen gehen dahin, das Areal wieder als Industriefläche nutzbar zu machen. Ob das aber angesichts der angepeilten Ausweitung des Gewerbegebietes Rosmart eine Option bleibt, ist offen.

