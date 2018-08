Bibliothek verwandelt sich in ein Märchenschloss

Kinder mit gekrönten Häuptern stürmen eine Welt voll schöner Geschichten

Zu den ganz angesagten Kindergeschichten zählt Disneys „Eiskönigin": Entsprechend viele Elsa-Kostüme waren gestern im Umlauf. Aber auch die Großen hatten Spaß an Verkleidung, denn das Motto lautete „Erwecke den Helden in Dir"

Altena - Christel Pfannmüller war gestern die Märchentante in der Kinderabteilung der Stadtbücherei. Sämtliche Klassiker lagen auf ihrem Tischchen in der Leseecke. Die Erfahrung der Vorleserin: „Märchen kommen bei Kindern noch immer super an. Und bei Erwachsenen übrigens auch!“