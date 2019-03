Power und Poesie auf großer Bühne

Altena – Die Klasse 5b hat in der Kategorie Tanz 50 Euro für ihre Klassenkasse gewonnen bei der BGAbten-Show am Burggymnasium. Ihre tolle Darbietung hat besonders Jury-Mitglied Olaf Diembeck beeindruckt, denn Altenas Tanzlehrer Nummer 1 gehört bei der als Mini-Playback-Show bekannt gewordenen Traditionsveranstaltung schon zum Inventar.

Er hat noch einen oben drauf gelegt und der gesamten Klasse noch einen kleinen Tanzkurs gesponsert. Zudem gab’s einen Gutschein von der Buchhandlung Katerlöh und was Süßes für die tollen Tänzer. Die Talente am Burggymnasium sind durchweg vielfältig verteilt, wie die Show am Freitag wieder einmal zeigte. Ganz stark im Trend ist zurzeit der Poetry Slam. Die jüngst in Lüdenscheid hochgelobte Amelie Werner interpretierte ihren Text „Mikrowelle“ und erntete dafür nicht nur viel Applaus, sondern auch einen Malkurs, den Ursula Buschmann als Preis für die mutigen Schüler zur Verfügung gestellt hatte. Amelie Werner trat gleich zwei Mal in verschiedenen Kategorien an: