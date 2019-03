„Wir sind keine Schulschwänzer!“

BGA-Schüler gehen Sonderweg: Nur die Besten protestieren am Freitag

+ © Bonnekoh Machen sich gemeinsam stark für ein Umdenken beim Klimaschutz und unterstützen die Aktion der jungen Schwedin Greta Thunberg. Schülersprecher Daniel Schulte und Amelie Werner vom Burggymnasium. Sie fahren gemeinsam mit den Schulbesten am Freitag zur Demo nach Iserlohn. © Bonnekoh

Altena – Freitag werden erstmals Altenaer Gymnasiasten an einer Klimaschutz-Demonstration in Iserlohn teilnehmen. Sie lassen dafür die Schule sausen. Doch als Schulschwänzer sehen sie sich nicht. Denn: Am Burggymnasium hatten die 15-jährige Amelie Werner und der 17-jährige Schülersprecher Daniel Schulte die Idee, dass nur die Besten der Schule während der Schulzeit „Flaggezeigen“ und demonstrieren.