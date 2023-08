Burggymnasium: Arbeiten über das Glücklichsein

Von: Volker Heyn

Katrina Schweer, Aylin Yilmaz und Leonie Japes (von links) erstellten in einem Projektkurs der Q2 ein Buch, ein Tagebuch und einen Podcast zu Themen der körperlichen und psychischen Gesundheit. Lina Blumenkamp wurde ebenfalls ausgezeichnet, sie fehlte bei der Bestenehrung. Die stellvertretende Schulleiterin Nadja Godefroid (rechts) hielt auf jedes Mädchen eine Laudatio. © Heyn

In jedem Schulhalbjahr ehrt die Schulleitung des Burggymnasiums Altena die besten Schülerinnen und Schüler mit einer öffentlichen Belobigung und jeweils einem Buchgutschein über 30 Euro, dem so genannten Rotary-Preis. Wie schon seit Jahren gibt es Preise für die besten schulischen Leistungen, besondere Leistungen außerhalb des Unterrichts und für die Sporthelferinnen und Sporthelfer.

Altena –Die Preise für die besten unterrichtlichen Leistungen gingen an Maja Schastock (5a), Azra Demir (5b), Enja Spitzbarth (5c), Valerie Kolar (6a), Justus Kober (6b), Jannis Freissler (6c), Danila Bobrov (7a), Sinem Güngör (7b), Alexander Klose (7c), Ceyla Edes (7d), Madita Blumenkamp (8a), Finja Kaiser (8b), Ilka Freissler (8c), Melanie Czarny (9a), Joris Janson (9b), Imke Kenter (9c), Luisa Rönnecke (9d), Franka Reckschmidt (EF), Johanna Paschalidis (EF), Lea Suckau (Q1), Georg von Löbbecke-von Campe (Q1) und Zahra Nourozi (SFÖ-B).

Schulleiter Dennis Knebel zeichnete die leistungsstärksten Schülerinnen und Schüler mit dem Rotary-Preis aus. © Heyn

Preise für besondere Leistungen in einem Projektkurs in der Q1 gingen an Katrina Schweer für ihr selbst verlegtes Buch „Iss dich glücklich“, an das Tagebuch „Dein Weg zum Glücklichsein“ von Aylin Yilmaz und den Podcast „Warum macht Mannschaftssport glücklich?“ von Leonie Japes. Lena Blumenkamp hatte über „Glück – alles eine Frage der Hormone“ referiert.

Sportlehrer Christopher Wennrich bedankte sich beim Team der Sporthelfer und der Sporthelferinnen. © Heyn, Volker

Außerordentliches Engagement brachte Maria Schnietz aus der Q2, sie nahm an der äußerst anspruchsvollen Deutschen Schülerakademie in den Sommerferien teil. Nina Niesbor aus der 5c nutzte ihre Sommerferien für die Angebote der „Digitalen Drehtür“.