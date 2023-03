Burggymnasium: Drei Eingangsklassen auch im neuen Schuljahr

Von: Volker Heyn

Teilen

Dennis Knebel, Schulleiter des Burggymnasiums, ist zufrieden mit der Anmeldezahl. © Bender, Thomas

Das kommende Schuljahr nach den Sommerferien wird am Altenaer Burggymnasium (BGA) mit 84 Jungen und Mädchen beginnen. In drei Klassen sind dann je 28 Kinder.

Altena – Ein Wert, mit dem BGA-Schulleiter Dennis Knebel zufrieden ist. 76 Schülerinnen und Schüler hatten sich nach Ende der Anmeldeberatungstage im Februar angemeldet, weitere acht Kinder kamen bis Ende der Anmeldefrist am 3. März dazu. Einige der 84 werden zunächst in den Sprachförderklassen als Seiteneinsteiger starten, dann aber auch in die reguläre Jahrgangsstufe wechseln.

Schulleiter Knebel ist vor allem zufrieden, weil mit der Zahl von 84 auf jeden Fall die Dreizügigkeit weitergeführt werden kann. Der Richtwert pro Klasse liegt bei 27 Kindern, da sind 28 nur knapp darüber. Möglich wären bis zu 31 Kinder pro Klasse.

„Sehr froh“: Trend der Vorjahre bestätigt

Am BGA ist man „sehr froh“ darüber, dass sich der Trend der Vorjahre bestätigt habe. Wie berichtet, kommt der Großteil der Schülerinnen und Schüler von den Altenaer Grundschulen. Aber auch diesmal wird das Burggymnasium wieder aus Nachbarstädten besucht: Zehn Schüler kommen beispielsweise aus Werdohl, weitere zehn aus Nachrodt-Wiblingwerde. Mit dem Unterricht losgehen wird es für die dann ehemaligen Grundschüler nach den Sommerferien Anfang August. heyn