Bevor sie im Container landen

Altenas Bücher-Tausch-Schränke erfreuen sich großer Beliebtheit

+ © Hornemann Antonius Gusik und Eva Standke bestücken die Bücherei-Ape regelmäßig mit neuem Lesestoff. Jeder Kunde kann geben, was er möchte. Generell besteht hier kein Tauschprinzip, aber manchmal legen Kunden einfach neuen Lesestoff dazu. © Hornemann

Altena - Es herrscht ein reger Tauschverkehr in Altena. Noch gar nicht lange hat Bettina Tonelli ihren Bücherschrank in ihrem Kühlwarenladen in der Lennestraße aufgestellt, doch die erste Charge Gebrauchtbücher ist längst weggelesen. Jeder darf sich an der gespendeten Literatur gratis bedienen oder ein ausgelesenes Buch dazu stellen. Insgesamt an vier Stellen im Stadtgebiet ist an gut erhaltenen Lesestoff zu kommen. „Und es läuft super!“ berichten alle Anbieter.