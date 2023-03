Betrunkener Randalierer landet in der Zelle

Von: Markus Wilczek

In Altena mussten Polizisten einen betrunkenen Randalierer vorübergehend festnehmen. © Karl-Josef Hildenbrand

Ein betrunkener Randalierer konnte am Wochenende seinen Rausch in einer der Gewahrsamszellen der Polizei ausschlafen.

Denn am Samstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, beschwerten sich mehrere Passanten über einen sichtlich alkoholisierten 57-Jährigen, der Am Markaner in Altena an eine Bushaltestelle urinierte und Vorbeilaufende durch unangenehme Kommentare belästigte. Als ihn die eingesetzten Polizisten auf sein Verhalten ansprachen, gab er lediglich zu verstehen, dass es ihn „alles nicht interessiere“.

Auch einem ausgesprochenen Platzverweis kam er nicht nach. Als ihn die Einsatzkräfte daraufhin in Gewahrsam nehmen wollten, leistete der Mann erheblich Widerstand.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Währen des Transports zur Polizeiwache und im Gewahrsam selber trat er nach den Beamten und spuckte in deren Richtung. Gegen den 57-Jährigen wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.