Fünf Mal den Notruf gewählt: Betrunkener landet im Gewahrsam

Von: Markus Wilczek

Ein Betrunkener wählte in Altena Donnerstag mehrfach den Notruf und machte der Polizei viel Arbeit. © Daniel Karmann/dpa

Ein alkoholisierter 42-Jähriger fiel am Donnerstagabend in Altena gleich mehrfach unangenehm auf und machte der Polizei so viel Arbeit.

Gegen 20 Uhr besprühte er zunächst eine Hauswand an der Bahnhofstraße mit Farbe. Die alarmierten Beamten stellten die Sprühdose sicher und erteilten dem Mann einen Platzverweis.

Gut zwei Stunden später machte der Mann erneut auf sich aufmerksam. Vom Markaner aus rief er fünf Mal den polizeilichen Notruf an und schilderte angebliche Notsituationen. Die ausgerückten Polizisten nahmen den 42-Jährigen mit zur Polizeiwache. Seinen Rausch schlief er im Gewahrsam aus.

Sachbeschädigung und Missbrauch von Notrufen

Die Polizei ermittelt gegen den Altenaer wegen Sachbeschädigung und des Missbrauchs von Notrufen.