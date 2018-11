Betrunkene bespucken Polizei und beleidigen Beamte

Altena - Endstation Ausnüchterungszelle: So beschreibt die Polizei einen Einsatz von Sonntag. Kaum war sie von einer Kneipenschlägerei abgerückt, meldete ein Altenaer einen versuchten Einbruch. Aber der Reihe nach:

Ein Streit vor einer Gaststätte am Markaner endete am frühen Sonntagmorgen für zwei Beteiligte in der Ausnüchterungszelle. Die Polizei schildert den Vorfall so: „Eine Streifenwagenbesatzung hatte gegen 1.30 Uhr die turbulente Szene in der Lennestraße beobachtet und versuchte zu schlichten. Das mochten einige aus der Gruppe allerdings überhaupt nicht. Einer der Beteiligten bespuckte die Beamten, schrie sie an und warf ihnen wüste Beschimpfungen an den Kopf.“

Beamte beleidigt

Doch damit nicht genug. Die Polizei weiter: „In der Kneipe entwickelten sich weitere Streitigkeiten, weshalb die Polizei weitere Kräfte zusammenzog. Insgesamt bekamen sechs Männer einen Platzverweis. Ein 24- und ein 28-Jähriger wurden, zur Verhinderung weiterer Straftaten und weil sie den Platzverweisen nicht nachkommen wollten, vorläufig in Gewahrsam genommen.“ Die Beamten merken im Pressebericht an: „Sie konnten ihren Rausch in der Ausnüchterungszelle der Polizei verbringen. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstands.“

Versuchter Einbruch

Damit nicht genug. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde sie am Sonntagmorgen zu einem versuchten Einbruch gerufen. Stand der Ermittlungen laut Polizeibericht: „Am Sonntagmorgen haben Unbekannte versucht, in ein Einfamilienhaus an der Iserlohner Straße einzudringen. An mehreren Außentüren seien Hebelspuren zu sehen. Der oder die Täter gelangten zwar nicht ins Haus, nahmen allerdings LED-Leuchten ab. Der Einbruchsversuch muss zwischen 2.30 und 11.30 Uhr erfolgt sein. Die Altenaer Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02352/9199-0.