Betrugsversuch: Wer kennt diesen Mann?

Altena – Nach einem Betrüger fandet die Polizei nun öffentlich: Er hat versucht, bei der Postbank in Altena ein Konto mit einem falschen Personalausweis zu eröffnen.

Nach einem Betrüger, der in Altena am Werk war, fahndet die Polizei NRW öffentlich. „Ein oder mehrere bislang unbekannte Tatverdächtige nutzten einen verloren gegangenen Personalausweis, um ein Konto bei der Postbank zu eröffnen“, schreibt die Polizei.

Passiert ist dies bereits am 13. Dezember 2018 zwischen 15 und 15.10 Uhr in der Postbank-Filiale in Altena. „Bei dem ID-Verfahren gab sich der Tatverdächtige als derjenige aus, dem der Personalausweis abhanden gekommen war.“ Dabei zeichnete eine Kamera den Tatverdächtigen auf.

Nun sucht die Polizei Zeugen: Wer kann Angaben zu dem Mann machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 0 23 52/9 19 90 entgegen