Betriebsunfall: Hand eingeklemmt - Feuerwehr rückt zur Firma Möhling aus

Zwei Löschzüge im Einsatz

+ © Thomas Bender Nach einem Betriebsunfall rückte die Feuerwehr zur Firma Möhling aus. © Thomas Bender

Gleich zwei Löschzüge der Altenaer Feuerwehr sind am Dienstag gegen 17.45 Uhr zur Firma Möhling in Dahle ausgerückt. Grund war ein Betriebsunfall: Die Hand eines Arbeiters war in einer Maschine eingeklemmt.