Deutsch-Französische Freundschaft vertieft

Altena - Wie können Städtepartnerschaften mit neuem Leben erfüllt werden? Dieser Frage gingen am Freitag Bürgermeister Dr. Andreas Hollstein und Vincent Muller im Rathaus nach.

Muller ist Diplomat und leitet das Französische Generalkonsulat sowie das Institut français NRW am Martin-Luther-Platz in Düsseldorf. Der gebürtige Elsässer bezog sich im Gespräch immer wieder auf den von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle 1963 ausgehandelten Élysée-Vertrag, der nichts von seiner Aktualität eingebüßt habe.

Hollstein berichtete von weiterhin guten Kontakten in Altenas französische Partnerstadt Péronne. Die Freundschaft besteht mittlerweile 51 Jahre. In diesem Jahr besucht eine Altenaer Delegation aus Anlass des Endes des 1. Weltkrieges die Gemeinde. In die dortige Schlossruine wurde 1992 ein von Henri Ciriani entworfenes modernes Museumsgebäude zur Geschichte des Ersten Weltkriegs, das Historial de la Grande Guerre, integriert.

Dort werden Parallelen der drei Hauptkriegsgegner Frankreich, Britisches Empire und Deutsches Reich aufgezeigt. Muller und Hollstein tauschten sich weiterhin über Themen wie Migration und ganz besonders die Integration von Flüchtlingen aus.

Der Kontakt kam zustande, weil Generalkonsul Vincent Muller dem Bürgermeister nach dem Attentat im November 2017 geschrieben und eine persönliche Begegnung angeregt hatte. Gestern lud er Hollstein zum Frankreichfest im Frühjahr an den Rhein an.